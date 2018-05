Revolucionář Marx pohledem šéfa Komise Junckera: Nesvalujte na něj vinu za zločiny komunismu!

Filosof a revolucionář Karl Marx by měl být vnímán v kontextu své doby a neměla by se na něj svalovat zodpovědnost za zločiny komunismu. V proslovu v západoněmeckém Trevíru to dnes u příležitosti dvoustého výročí Marxova narození řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. V rodišti německého myslitele se v sobotu otevře několik výstav, v centru města bude odhalena jeho socha v nadživotní velikosti. Proti oslavám Marxova narození se konají i protesty.