Rozpad tradičního spojenectví v Německu? CSU by mohla být druhou nejsilnější stranou, tvrdí průzkum

Pokud by současný spor o migraci vedl k rozpadu tradičního spojenectví německých konzervativních stran CDU a CSU, mohla by se Křesťanskosociální unie (CSU) rychle stát druhou nejsilnější stranou ve spolkové republice. Ukazuje to alespoň průzkum veřejného mínění agentury INSA, který vychází z hypotetického předpokladu, že by CDU i CSU samostatně kandidovaly ve všech spolkových zemích. Zatím je tomu tak, že CSU staví kandidáty jen v Bavorsku a Křesťanskodemokratická unie (CDU) ve všech ostatních spolkových zemích.