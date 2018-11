S kolem na vlak a více peněz za zpožděný spoj. Nová evropská pravidla mění cestování na železnici

Větší náhrady za zpoždění vlaků, výraznější pomoc lidem s omezenými možnostmi pohybu nebo lepší možnosti přepravy cyklistických kol ve vlacích. To jsou změny, které dnes ve Štrasburku podpořil Evropský parlament. Co přesně schválil?

„Práva cestujících v železniční dopravě se přiblíží právům cestujících v letecké dopravě a je třeba zvážit, zda se nemá tímto směrem ubírat i vývoj v autobusové a lodní dopravě tam, kde to dává smysl,“ řekl novinářům po hlasování český europoslanec Luděk Niedermayer (EPP).

Evropský parlament dnes na svém zasedání ve Štrasburku schválil nová pravidla pro cestování po evropských železnicích. Podle statistik instituce lidé každoročně vlakem po Evropě najezdí až 500 miliard kilometrů.

Nová pravidla počítají například s tím, že cestující budou mít nárok na 50procentní kompenzaci ceny jízdenky v případě, že se jejich vlak zpozdí o 60 až 90 minut. Nárok budou mít také na zajištění spoje do původní destinace. Kompenzace za zpoždění delší než půldruhé hodiny bude představovat 75 % z ceny jízdenky. Jestliže se spoj zpozdí o více než dvě hodiny, cestující si bude moct nárokovat plné proplacení jízdenky.

Pokud bude za zpožděním vlaku stát nějaká nepředvídatelná událost, například přírodní katastrofa či extrémy počasí, nárok na kompenzaci nevznikne. Podle dosavadních pravidel jsou kompenzace za zpoždění vlaků podstatně nižší.

Železniční dopravci budou také muset poskytovat cestujícím více informací o jejich právech, ta by mohla být vytištěná například přímo na jízdence. Zároveň budou mít dopravci povinnost jasně informovat o podmínkách a o postupu vyřízení stížností.

Evropský parlament také podpořil cestující s jízdními koly. „Současné kapacity pro přepravu kol ve vlacích jsou nedostatečné. Poslanci proto chtějí, aby v nových vagónech bylo více úložného prostoru pro bicykly,“ píše se na webu instituce.

„Jsem velmi ráda, že poslanci dnes podpořili zkrácení lhůt pro objednávání asistenčních služeb, což byl i jeden z mých pozměňovacích návrhů,“ uvedla k tomu další česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). Parlament totiž podpořil to, že všechny evropské železniční společnosti budou poskytovat bezplatnou asistenci lidem s hendikepem. Firmy by rovněž měly v plné výši nahradit případné ztráty i škody na pomůckách pro lidi s postižením. Dopravce by tak byl zodpovědný například za poškození invalidního vozíku či za zranění asistenčního psa.

„Lidem se zdravotním postižením to nejenom výrazně usnadní plánování cesty vlakem, ale pomůže jim i s dosažením větší nezávislosti. Ve větších stanicích bude nově stačit být pouze 30 min před odjezdem vlaku. V menších stanicích dojde ke zkrácení na 3 hodiny a v těch bez zaměstnanců drah bude stačit objednat asistenční službu pouze 12 hodin předem,“ dodala Sehnalová.

Stávající pravidla začala platit v roce 2009 a potřebují modernizaci. Nyní se jimi budou zabývat ministři členských států EU, Evropský parlament a Evropská komise.