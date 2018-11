Šefčovič nakonec na šéfa Evropské komise kandidovat nebude, přesto neprohrál

Slovenský místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič se nakonec nestane takzvaným „spitzenkandidátem“ evropských socialistů. „Spitzenkandidát“ je v podstatě volebním lídrem v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu a také člověkem, který by se mohl v příštím volebním období stát šéfem Evropské komise. Lídrem socialistů se nakonec stane Nizozemec Frans Timmermans, který je místropředsedou EK stejně jako Šefčovič.

Slovenský politik Timmermansovu kandidaturu podpoří, jeho role mezi evropskými socialisty podle informací INFO.CZ navíc výrazně posílí a zachová si tak velmi slušné šance na silnou pozici v komisi v příštím volebním období. Bude to právě on, kdo by měl po dohodě s Timmermansem připravovat volební program evropských socialistů ve volbách do Evropského parlamentu.

„Nejen jako politikovi, ale i jako sportovci mi je blízká týmová spolupráce a umím upřednostnit společný zájem a společné cíle nad osobními. Absolvovali jsme více diskusí v rámci PES (Evropská socialistická strana) a shodujeme se, že nechceme ztrácet energii na vnitřních procesech či soutěžení,“ uvedl Šefčovič v prohlášení pro tisk.

Je tak do značné míry pravděpodobné, že program bude odrážet i Šefčovičovy priority, jimiž jsou ambiciozní průmyslová politika, větší asertivita EU v mezinárodním obchodě, modernizace státní pomoci, rychlejší odstraňování rozdílu mezi východem a západem Evropské unie. Vzhledem k tomu, že jde i o priority, které se do značné míry shodují se zájmy Slovenska či Česka, jde pro oba státy o příznivý vývoj. Slovenský místopředseda EK by se navíc měl zapojit do volební kampaně napříč celou evropskou osmadvacítkou.

Důležité postavení Šefčoviče potvrdil i šéf evropských socialistů Sergej Stanišev. „Maroš Šefčovič je skutečný týmový hráč. Bude sehrávat důležitou roli v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu a to i za hranicemi Slovenska. Už dnes je totiž pozitivním příkladem toho, jak zastupovat zájmy lidí na nejvyšších postech v Bruselu a jak prosazovat pozitivní změny v unii, zejména v oblasti modernizace evropské ekonomiky,“ řekl Stanišev.