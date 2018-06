Slovenský parlament odsoudil extremismus v zemi. Kritizuje xenofobii i nenávist

„Extremismus a xenofobie se snaží obsadit stále větší část veřejného prostoru, ať již na sociálních sítích, v ulicích a, žel, i v politice. Pokud se jim dnes nepostavíme, takových činů bude přibývat, a to bude mít hrozivé důsledky pro náš stát i společnost,“ píše se v prohlášení parlamentu.

Podle sněmovny projevy extremismu, nesnášenlivosti a nenávisti v posledním období vyvrcholily ve vícero případech násilí, jejichž obětí se staly slabší či starší osoby, ženy nebo cizinci.

Text usnesení při hlasování podpořili téměř všichni přítomní poslanci, včetně zástupců krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS). V rozpravě k prohlášení se do slovní přestřelky dostalo několik zákonodárců s poslancem LSNS Milanem Mazurkem. Mazurek sice násilí odsoudil, zároveň si položil řečnickou otázku, co je tak výjimečného na zmiňovaném útoku na Filipínce, že parlament po útoku odsuzuje extremismus. Řekl také, že v minulosti došlo na Slovensku k několika útokům „cikánů“ na obyvatele, což větší pozornost podle něj nevyvolalo. Opoziční poslanci v reakci připomněli, že Mazurek byl v roce 2015 součástí skupiny lidí, která v Bratislavě vulgárně pokřikovala a házela předměty po členech arabské rodiny.

Zmiňovaného Filipínce silně kopl do hlavy osmadvacetiletý Slovák poté, co se cizinec snažil chránit ženy před obtěžováním. Podle záběrů z bezpečnostních kamer pak útočník bezvládné Filipíncovo tělo fotografoval a dal si na něj nohu. Incident vyvolal v zemi odmítavé reakce veřejnosti i politiků, ale i kritiku postupu prokuratury, která až po medializaci případu podala návrh na vzetí útočníka do vazby.