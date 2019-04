Španělsko si brousí zuby na Gibraltar. Využívá k tomu zmatky kolem brexitu | info.cz

Poznámka pod čarou, kterou lze přehlédnout, ale do budoucna může způsobit pořádné komplikace. Evropský parlament včera schválil jeden z legislativních textů pro zmírnění dopadů případného brexitu bez jakékoliv dohody, do kterého Španělsko s podporou dalších států EU vpašovalo trojského koně. Stalo se tak přes protesty řady europoslanců včetně některých českých zástupců či hlavního parlamentního vyjednavače legislativy. Kritici španělského záměru tvrdí, že v celé věci jde jen o jedno: Madrid chce získat Gibraltar.

„Gibraltar je součástí britské rodiny a je to jeho volba. Původně mělo jít o technickou záležitost, ale to se nestalo kvůli vytrvalému a neodůvodnitelnému postoji Španělska,“ nechal se slyšet britský konzervativní europoslanec Ashley Fox (ECR), který v Evropském parlamentu zastupuje zájmy Gibraltaru.

Europoslanci ve výboru pro občanské svobody (LIBE) tento týden schválili pravidla, která umožní Britům krátkodobé bezvízové cesty do EU, pokud by došlo na scénář brexitu bez jakékoliv dohody. Zároveň se očekává, že stejně se vůči lidem z EU zachová Spojené království.

O textu, který představuje jeden z 19 legislativních návrhů představených Evropskou komisí na zmírnění tzv. tvrdého brexitu, se jednalo několik měsíců, a ještě na začátku tohoto týdne to vypadalo, že žádná dohoda ohledně jeho podoby nevznikne. Mohl za to Madrid, který s podporou dalších členských států vměstnal do jinak právně nekomplikovaného dokumentu zmínku o Gibraltaru, a rozhovory tak zablokoval. V poznámce pod čarou se o tomto území, které se nachází na Pyrenejském poloostrově, ale považuje se za zámořské teritorium Spojeného království, píše jako o britské „kolonii“.

Londýn takové označení, které se v žádném jiném projednávaném dokumentu neobjevilo, okamžitě odmítl. Britská vláda se už na začátku letošního roku ústy svého mluvčího ohradila, že „Gibraltar není kolonie a je naprosto nepřípustné, aby se o ní takto mluvilo.“ Gibraltar v několika referendech, která se konala v minulosti, většinově odmítl připojení ke Španělsku a vyslovil se pro správu Británie.

Proti posilování pozice Španělů u Gibraltaru se postavil i hlavní vyjednavač zmiňovaného legislativního návrhu Claude Moraes. Toho však řada europoslanců odmítala brát vážně kvůli faktu, že je Brit, a tvrdila, že je kvůli tomu ve střetu zájmů. Situace došla až tak daleko, že Moraese z jednání v pondělí odvolal šéf Evropského parlamentu Antonio Tajani a nahradil ho bulharským europoslancem Sergejem Staniševem.

Jak upozorňují zahraniční servery, díky tomuto klíčovému momentu výbor LIBE dokument schválil. Podle španělského deníku El País se jedná o jednoznačné vítězství Španělska, protože Brusel se dosud v této citlivé záležitosti držel stranou a nijak se v ní neangažoval. Moraes, který si stěžoval na politické tlaky kolem jeho osoby a na ostré útoky ze strany španělského tisku, to označil za „špinavé triky“ jeho kolegů v Evropském parlamentu.

„Pošpiňuje to parlament a pošpiňuje to pozici Spojeného království v parlamentu,“ řekl Moraes britského listu The Guardian. „Říkají, že potřebujeme pravidla pro bezvízový styk, ale to nebyl ten problém, když jsme se snažili přijít s několika kompromisy ohledně označení pro Gibraltar. Je to špinavá politika,“ dodal s tím, že europarlament tím riskuje, že něco podobného může potkat i další zemi EU, která se bude zrovna nacházet ve slabším postavení.

Situaci kritizoval i český europoslanec Petr Ježek (ALDE), který se na jednání o legislativním návrhu na krátkodobé bezvízové cesty v případě tvrdého brexitu také podílel. Ježek se už dříve opakované postavil na stranu Moraese a dnes na sociálních sítích oznámil, že se dalších jednání už účastnit nebude.

„Rezignoval jsem na pozici vyjednavače za frakci ALDE před plenárním zasedáním. Ocitl jsem se v menšině a neumím se ztotožnit s ponížením Evropského parlamentu během jednání s Radou (Radou EU, tedy se členskými státy; pozn. red.). Nedokážu podpořit něco, co může do budoucna způsobit pnutí v Evropě,“ napsal Ježek.

Finální hlasování o textu proběhne dnes, aby pravidla začala platit do 12. dubna. To je den, kdy se předpokládá, že Spojené království případně vystoupí z EU (bez dohody).

Otázka Gibraltaru už loni v prosinci zdramatizovala dokončování smlouvy o vystoupení Británie z EU, avšak výhrady Španělska se tehdy podařilo odstranit.