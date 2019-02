Tusk: Přemýšlím, jak v pekle vypadá místo pro ty, kdo lehkomyslně slibovali brexit

Realistický návrh, jak pět desítek dní před brexitem ukončit současnou patovou situaci, očekává předseda Evropské rady Donald Tusk od čtvrteční návštěvy britské premiérky Theresy Mayové v Bruselu. Uvedl to po svém dnešním jednáním s předsedou irské vlády Leo Varadkarem. "Přemýšlím mimochodem o tom, jak vypadá speciální místo vyhrazené v pekle pro ty, kdo prosazovali brexit bez byť jen náznaku plánu, jak to bezpečně zařídit," prohlásil mimo jiné Tusk.

Varadkar novinářům řekl, že události v Londýně a nestabilita britské politické scény v posledních týdnech ukazují, proč je podle sedmadvaceti zemí EU potřeba právně závazná pojistka pro řešení situace na hranici mezi jeho zemí a Severním Irskem.

Tusk zopakoval, že pozice 27 zemí unie - jak ji popisuje britskou sněmovnou odmítnutý návrh dohody o vystoupení a související politická deklarace - je dlouhodobě jasná a nemění se. "Sedmadvacítka žádnou novou nabídku neučiní," podotkl předseda summitů EU.

Upozornil rovněž, že lídři unijního bloku se v prosinci shodli právě na tom, že text dohody - s nímž ostatně britská vláda souhlasila - není otevřen k novému projednávání. Irský premiér Varadkar uvedl, že je to nejlepší možná dohoda, která dává jistotu občanům, farmářům, rybářům, vývozcům i podnikatelům. "Je v ní přechodné období, které potřebujeme," uvedl. Připomněl též, že unie je připravena upravit politickou deklaraci definující, jaké si obě strany přejí vzájemné vztahy v budoucnosti. Jednání o nových vztazích mohou začít ihned po ratifikaci dohody o vystoupení.

Zajištění míru na Irském ostrově je podle Tuska pro unii zásadní. "Tady není místo pro spekulace, EU sama je v první řadě mírový projekt," zdůraznil. Právě proto podle něj unie trvá na pojistce pro irskou hranici. Ta má zajistit - pro případ, že strany nenaleznou jiné řešení - udržení stávajícího stavu, tedy faktické neexistence hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Pojistka, která není časově omezena, však také znamená udržení celní unie s EU a je tedy pro probrexitové britské politiky nepřijatelná. Parlament v Londýně pověřil premiérku Mayovou právě tím, aby v této věci dojednala alternativní řešení. Varadkar dnes připomněl, že EU27 spuštění pojistky vůbec nepředpokládá.

"Dejte nám věrohodnou garanci udržení míru v Severním Irsku a Británie opustí unii jako přítel, kterému lze věřit," prohlásil Tusk. Doufá, že Mayová přijde s návrhem, který bude tuto věc respektovat a zároveň bude mít zajištěnou podporu stabilní a jasné většiny v britském parlamentu. Společné řešení je podle něj možné.

Šéf Evropské rady také podotkl, že probrexitový postoj Mayové i šéfa britské opozice Jeremyho Corbyna jasně vylučují možnost, že by si Británie svůj odchod z EU rozmyslela. "Pro setrvání není politická síla ani efektivní vedení. Neříkám to s radostí, ale s fakty se nelze přít," poznamenal Tusk. Nejdůležitějším úkolem tedy je vyhnout se situaci, kdy by Británie 29. března z unie odešla bez toho, že by okolnosti tohoto kroku byly upraveny vzájemnou dohodou.

Je však podle Tuska věcí politické odpovědnosti připravovat se také na možnost brexitu bez dohody. "Naše přípravy na takový scénář pokračují a sílí," připustil i irský premiér.