Tvrdá realita brexitu, která bude Británii bolet. Ze země se stahuje stále více firem

Poslední dny naznačily, jak velký zásah Velká Británie odchodem z Evropské unie utrpí. Z pátečního průzkumu podnikatelského sdružení Institute of Directors (IoD) vyplynulo, že už desetina britských firem kvůli brexitu přesunula své aktivity do zahraničí. Další nemilá zpráva pro ostrovní království pak přišla v neděli, kdy japonská automobilka Nissan oficiálně oznámila, že ruší plány na výrobu nového modelu vozu X-Trail v Británii. Místo Spojeného království se bude vůz vyrábět v Japonsku – to je tvrdá rána i pro zastánce brexitu, kteří o výrobu vozu X-Trail v Británii usilovali. Jaké další firmy se kvůli brexitu začínají ze Spojeného království stahovat?

„Nepřináší nám žádnou radost zveřejňovat tyto znepokojivé signály… Těžce vybudovaná pověst Británie jako místa se stabilními a předvídatelnými podmínkami pro podnikání ochabuje,“ komentoval výsledky průzkumu, který se uskutečnil v polovině ledna, šéf sdružení IoD Edwin Morgan. Podle něj už zhruba 11 procent britských podniků přesunulo své aktivity do zahraničí, dalších pět procent to plánuje a 13 procent podniků takový krok aktivně zvažuje.

Důvodem je brexit, k němuž má dojít 29. března, stále ale není jasné, zda v tento termín a hlavně jakým způsobem nakonec proběhne. Britská premiérka Theresa Mayová se sice snaží dohodu s Evropskou unií upravit tak, aby byla pro britské poslance stravitelná a schválili ji, podle odborníků jsou ale její šance na předjednání smlouvy před 29. březnem minimální. Na stole tak stále zůstává scénář odchodu bez dohody, před nímž ale britský byznys hlasitě varuje. Sílící nejistota proto některé firmy nutí k tomu Británii opustit nebo své aktivity v zemi omezit. Které to jsou?

Tvrdá rána od Nissanu

Naposledy oznámila přesun plánované výroby již zmíněná automobilka Nissan, která původně chtěla novou verzi malého sportovně-užitkového vozu X-Trail vyrábět ve Velké Británii – konkrétně v továrně v Sunderlandu, která je největším závodem na výrobu osobních automobilů ve Spojeném království a zaměstnává asi sedm tisíc lidí. V neděli však společnost potvrdila předešlé spekulace, že místo Británie se bude X-Trail vyrábět v Japonsku.

Japonská automobilka krok zdůvodnila optimalizací investic v Evropě, přiznává ale, že nervozita kolem brexitu se na rozhodnutí významnou měrou podepsala. „Ačkoli jsme toto rozhodnutí učinili z podnikatelských důvodů, pokračující nejistota kolem budoucích vztahů Británie s EU nepomáhá firmám, jako je ta naše, při plánování budoucnosti,“ upozorňuje společnost Nissan Motor, která se na výrobě aut v Británii podílí zhruba 30 procenty.

Jak poznamenala agentura AP, změna plánů je tvrdou ranou pro zastánce brexitu, rozhodnutí však za ránu pro britský automobilový průmysl označila i vláda v Londýně. Krok Nissanu vnímá jako velké varování také britský komentátor a novinář Ian Birrell, který v roce 2010 psal projevy Davidovi Cameronovi během předvolební kampaně.

„Ukazuje to, co se stane, když zemi sžírá nacionalismus, když se zavírají hranice a mysl a když politici upřednostní vlastní stranu před národním zájmem. Předznamenává to také, že naše země vklouzává do budoucnosti zkorodované brexitem, kdy budeme slabší a chudší – a ukazuje se znovu, že automobilový sektor symbolizuje náš vzestup a pád na mezinárodní scéně?“ píše v komentáři pro server inews.co.uk Birell, který otázku na závěr komentáře nechává otevřenou.

Odchody hrozí i Airbus nebo BMW

Nissan však není jediná firma, která kvůli brexitu mění své plány – podobnými kroky už v minulosti hrozily další společnosti, které se tak snaží vyhnout komplikacím s převozem zboží přes hranice. Jak už dříve informoval deník The Times, z Británie se chystají odejít třeba automobilka BMW či letecký kolos Airbus.

Německá BMW už v září oznámila, že po 29. březnu na měsíc uzavře svou továrnu na výrobu vozů Mini, aby zabránila možnému výpadku v dodávkách součástek. Výrobnu v britském městě Cowley na předměstí Oxfordu totiž denně zásobují součástkami z celého světa stovky kamiónů. Zhruba 60 procent dovážených dílů přitom pochází z Evropské unie, hrozící brexit bez dohody by však dodávky zastavil a firma se na případné potíže připravuje už dnes.

V případě takzvaného divokého brexitu plánuje stažení z Británie také evropský výrobce letadel Airbus. Ten naposledy koncem ledna varoval, že pokud Británie odejde bez dohody, může svou výrobu křídel přesunout do zahraničí. „V případě brexitu bez dohody budeme muset učinit pro Británii potenciálně velmi škodlivé rozhodnutí,“ prohlásil šéf společnosti Tom Enders s tím, že „brexit hrozí zničit století vývoje založeného na vzdělání, výzkumu a lidském kapitálu“.

Sony a Panasonic přesouvají sídla do Nizozemska

Nejde sice o přesun aktivit či pracovních míst, kvůli brexitu se ale k podstatnému kroku rozhodly také japonské společnosti Sony a Panasonic, jež plánují přesunout své evropské sídlo z velké Británie do Nizozemska. Jako první – koncem loňského srpna – chystaný krok oznámil Panasonic, v lednu ho pan následoval elektronický a zábavní gigant Sony.

Jak koncem ledna uvedla společnost Sony, díky přesunu evropského sídla do Nizozemska bude moci „pokračovat ve svých aktivitách běžným způsobem bez přerušení, jakmile Spojené království opustí EU“. Nizozemský premiér Mark Rutte sice tvrdí, že „nevidí brexit jako obchodní příležitost“, vše ale svědčí o opaku.

Mluvčí nizozemské agentury pro zahraniční investice Michiel Bakhuizen přiznává, vláda je prostřednictvím agentury v kontaktu s více než 250 firmami, které mají zájem se eventuálně přesunout kvůli brexitu do Nizozemska, a „každá nově příchozí firma, velká či malá, je úspěchem“. Podle mluvčího přitom bude číslo zřejmě ještě narůstat. „Není na tom nic zvláštního, protože v tuto chvíli panuje v Británii velká nejistota. A pokud něco podnikání vadí, tak je to právě nejistota,“ řekl koncem ledna pro AFP Bakhuizen.

Centrály z Londýna stahují i banky

Kvůli brexitu může Londýn přijít také o pozici nejsilnějšího finančního centra. Přesun svých centrál ze země totiž už v minulosti oznámila například společnost Goldman Sachs nebo banky Barclays či Deutsche Bank. A zatímco britský byznys děsí hlavně vidina brexitu bez dohody, podle nedávné zprávy Financial Times světové investiční banky opustí nebo zredukují své pobočky v londýnské City i v případě, že se neřízený brexit podaří zvrátit.

Na kontinentální Evropu hodlá přesunout velkou část svých britských aktiv nejméně osm bank včetně Goldman Sachs, Citigroup nebo Bank of America. Podle některých analytiků byl totiž úspěch City podkopán už tím, že se Britové rozhodli z Evropské unie odejít. Jako možní nástupci Londýna jako finančního centra se nejčastěji skloňují města jako Paříž, Frankfurt nebo Dublin.