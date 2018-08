Útok v Londýně: Do lidí u parlamentu najel nejspíš Brit původem ze Súdánu

Muž, který v úterý najel autem do lidí u britského parlamentu v Londýně, je 29letý Brit Salih Khater súdánského původu z Birminghamu. Napsal to dnes list The Guardian a další britské deníky. Policie muže zatkla, když u Sněmovny lordů vjel do cyklistů a chodců a tři lidi zranil. Pak najel do bezpečnostních zátarasů.