Už s ní nemůžu pracovat, řekl ministr vnitra o Merkelové. Spor o migraci dál eskaluje

"Už s tou ženou nemůžu pracovat," řekl podle Welt am Sonntag Seehofer ve čtvrtek hned dvakrát na schůzce se členy vlády za jeho CSU.

Jeho nezvyklá slova odrážejí vyhrocenou situaci mezi ním a Merkelovou i sesterskými stranami CSU a CDU, které řeší spor o to, jestli vracet rovnou na německých hranicích zpět běžence, kteří už byli registrováni v jiné zemi EU, ve Švýcarsku nebo Norsku. Zatímco Seehofer a jeho CSU takový postup - který přitom není součástí koaliční smlouvy - prosazuje, Merkelová je proti s odkazem na to, že by neodpovídal právu Evropské unie. Kancléřka, která na vrcholu migrační krize v roce 2015 zaujala vůči běžencům vstřícný postoj, by ráda našla evropské řešení tohoto problému, na to ale Seehofer nechce čekat.

Kvůli sporům mezi Merkelovou a Seehoferem ohledně navracení migrantů z hranic se v Německu otevřeně mluví o vládní krizi. "Nikdo v CSU nemá zájem svrhnout kancléřku, zrušit spojenectví CDU/CSU nebo rozbořit vládní koalici (se sociálními demokraty)," citovala agentura DPA Seehofera. Podle části pozorovatelů, kteří mají za to, že CSU chce jen bodovat před podzimními zemskými volbami v Bavorsku, v nichž jí část hlasů podle všeho sebere protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), ale Seehoferova strana spor cíleně hrotí.

Ustoupit zatím nechce ani Merkelová, která se chystá o řešení migrační krize radit s Řeckem, Itálií nebo Rakouskem. Zatím prý není jasné, zda by se schůzky zúčastnilo i Španělsko nebo státy ležící na takzvané balkánské cestě. "Zatím není nic definitivního, jsme ve fázi plánování. Také není jasné, kdy by se tento mimořádný summit mohl konat," citoval list Bild nejmenovaného člena italské vlády.