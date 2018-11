V Česku by mohlo být unijní centrum pro umělou inteligenci. Babiš ho chce mít v Praze

Česko by mohlo být sídlem nového centra excellence pro vývoj umělé inteligence. Redakci INFO.CZ to potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO). Centrum by podle něj mělo být v Praze. Babiš o tématu jednal minulý týden v Bruselu s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

„Byl jsem pověřen, abych to projednal v Bruselu s Jean-Claudem Junckerem,“ sdělil redakci INFO.CZ premiér Andrej Babiš.

Nové centrum excellence pro umělou inteligenci by podle předsedy vlády mělo vyrůst v Praze. „Pokud by se to podařilo přenést do Prahy, bylo by to skvělé,“ řekl premiér. „Samozřejmě o to usilují i jiné státy EU,“ dodal.

Centra excellence propojují odborníky na vysoké úrovni a rozvíjí jejich spolupráci a koordinaci zdrojů a výzkumu napříč Evropou.

Babiš byl v Bruselu minulý pátek. Se šéfem komise řešil mimo jiné plán na stavbu školky a školy pro zhruba 150 sirotků v Sýrii. S Junckerem diskutoval i celkovou situaci v zemi sužované válkou a také nadcházející prosincový summit unie, unijní rozpočet nebo následující vídeňské setkání EU se zeměmi Africké unie.

