Ve Francii zabránili dvěma atentátům. Jedním z terčů byl i swingers klub

„Třináctého května bylo nalezeno u muže improvizované výbušné zařízení a ten se přiznal, že ho chtěl použít při útoku na swingers klub,“ řekl agentuře AFP o jednom ze zadržených nejmenovaný zdroj z řad vyšetřovatelů. Podezřelý muž, který se narodil v roce 1980 ve Francii, byl podle něj 'radikalizovaný'. Policie jej zadržela v Châteauroux ve střední Francii.

Dnes francouzská média s odvoláním na vyšetřovatele informovala také o dalším zmařeném atentátu. V sobotu podle nich policie zadržela jiné dva muže ve věku 21 a 22 let, kteří rovněž chtěli spáchat teroristický útok. Cílem činu inspirovaného teroristickou organizací Islámský stát (IS) měli být podle zdroje AFP homosexuálové. Ani jeden ze těchto dvou zadržených přitom nebyl úřadům znám, nezapojil se do bojů v Sýrii či Iráku a neradikalizoval se ani ve vězení, jako mnoho jiných islamistů.

Francie se v posledních letech potýká s teroristickými útoky islámských radikálů. Od počátku roku 2015 při nich na francouzském území zahynulo 246 lidí. Letošní dva útoky - březnový v Carcassonne a Trébes a květnový v Paříži - si vyžádaly celkem pět obětí. Zatím nejhorší teroristický útok posledních let si v listopadu 2015 vyžádal v Paříži 130 obětí.

Podle agentury AFP se od počátku roku podařilo zpravodajským službám změřit pět útoků. Premiér Édouard Philippe v březnu řekl, že od ledna 2015 zpravodajci zhatili 51 atentátů.