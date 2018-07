Vídeň má návrh na zastavení převaděčů: O azyl by šlo žádat jen mimo EU

Rakouský ministr vnitra Herbert Kickl z protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) se dnes vyslovil pro to, aby v Evropské unii v budoucnu nemohly být podávány další žádosti o azyl. Pokud má být zastavena ilegální činnost převáděčů, je logické, aby bylo možné žádosti o azyl podávat jen mimo EU, nastínil Kickl svou představu v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Ö1.

Podle Kickla by bylo "vlastně logické, kdyby se řeklo: No dobrá, odpověď na to (pašování lidí) musí znamenat, že žádosti o azyl se napříště budou podávat vně Evropské unie," řekl Kickl.

Stávající unijní právo nepředpokládá, že by žádosti o azyl mohly být podávány mimo EU, upozornila agentura DPA. O azyl se žádá v jednotlivých zemích EU. Podle Kickla by se však mělo o azyl žádat především v zemích, které přímo sousedí s krizovými oblastmi. Později na tiskové konferenci upřesnil, že žádat o azyl v EU by mělo být umožněno pouze uprchlíkům ze zemí přímo sousedících s unií.

Ministři vnitra EU se ve čtvrtek sejdou v Innsbrucku, kde mají probrat mimo jiné azylovou a migrační politiku a ochranu vnějších hranic EU.

Německá vládní koalice se minulý týden shodla na záměru zrychleného azylového řízení na německo-rakouské hranici a vracení migrantů do zemí první registrace. Rakousko a Německo rovněž společně usilují o uzavření takzvané středomořské migrační trasy. Německý ministr vnitra Horst Seehofer se chce v Innsbrucku zvlášť setkat mimo jiné se svými protějšky z Rakouska a Itálie.