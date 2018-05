Vřelé vztahy Itálie a Ruska s euroskeptickou vládou posílí. Může sejmout protiruské sankce?

Proti sankcím, které Evropská unie zavedla proti Rusku kvůli konfliktu na Ukrajině a anexi Krymu v roce 2014, se šéf Hnutí pěti hvězd Luigi di Maio i tradičně proruské Ligy Matteo Salvini vyjadřují dlouhodobě. „Je zřejmé, že pro Evropu a obzvlášť pro Itálii bylo zavedení sankcí sebevražda,“ uvedl už v listopadu 2016 Salvini. Tvrdého postoje proti sankcím se přitom drží dodnes – naposledy v dubnu na svůj twitterový účet napsal, že hodlá zrušit „absurdní sankce, které způsobují nevyčíslitelnou škodu italské politice“.

S italskou vládou v tomto složení tak může být budoucnost protiruských sankcí, o kterých se v EU hlasuje na principu jednomyslnosti, v ohrožení. Jednat o jejich prodloužení přitom mají evropští lídři v druhé polovině června na pravidelném zasedání Evropské rady v Bruselu. „Jednou z prvních obětí vlády M5S a Ligy by mohla být unijní politika protiruských sankcí,“ varoval minulý týden bruselský server Politico.

Podle odborníků, které oslovila redakce INFO.CZ, ale na blokaci prodloužení sankcí ze strany nové italské vlády M5S a Ligy v nejbližší době nedojde. Jak tvrdí expert na italskou politiku Martin Mejstřík, nové italské vedení bude na zrušení sankcí tlačit hlavně rétoricky, při hlasování zemí EU o tom, zda zavedené sankce opět prodloužit, se ale Italové budou držet zpátky.

„Možná budou chtít na otázce prodloužení sankcí ukázat nějakou svojí autonomní pozici, ale nemyslím si, že by k tomu mělo fakticky dojít,“ řekl pro INFO.CZ s tím, že se nová vláda bude na evropské úrovni konfrontovat s „většími problémy“. „Myslím, že půjde spíš o otázky jako migrace, kde dojde na evropské úrovni k většímu střetu, než ohledně ruských sankcí,“ dodává Mejstřík.

Podobně to vidí také odborník Ústavu mezinárodních vztahů Petr Kratochvíl. „Z mého pohledu záleží na tom, jak rychle se ta vláda zeuropeizuje – to znamená, do jaké míry dojde k nějakému kompromisu s ostatními členskými zeměmi, protože v Evropské unii je stále ještě převažující vůle sankce udržet. V minulosti se podobným způsobem vyjadřovala třeba řecká vláda a pochybnosti vyjadřovaly i země našeho regionu – Maďaři a dokonce i Česká republika. Ale vždy pak z jejich strany došlo k nějakému ústupu,“ říká pro INFO.CZ.

Podle Kratochvíla navíc na novou italskou vládu budou „nyní všichni dívat tak trochu skrz prsty“ – Hnutí pěti hvězd i Liga jsou totiž strany, které byly považovány až za extremistické. „Podle mě se tedy pravděpodobně stihnout domluvit na tom, že to není klíčová priorita, kterou by vláda měla prosazovat, a že ty sankce na konec ještě prodlouženy budou. Ale na druhou stranu je fakt, že v EU postupně narůstá množství těch, kteří volají po tom, že by sankce měly být nějakým způsobem přehodnoceny. Trend zrušení sankcí je tedy patrný i bez ohledu na italskou vládu,“ dodává expert a bývalý ředitel ÚMV.

Vztahy Ruska a Itálie byly vždy na vysoké úrovni

Přátelské vztahy mezi Ruskem a Itálií, která byla jednou ze zakládacích zemí EU, nejsou ničím novým. Itálie byla vždy jednou ze zemí, skrz kterou Moskva zvyšovala svůj vliv v Evropské unii.

„Vztahy jsou dlouhodobě nadstandartní. Když se podíváte na různé analýzy o tom, které evropské státy mají s Ruskem pozitivní vztahy, jsou to tradičně země Balkánu – například Řecko a další státy mimo unii. Dále to jsou v našem kontextu Maďarsko a na jihu případně Kypr. Itálie ale byla vždy státem, který když už nehájí velmi vstřícné vztahy vůči Rusku, snaží se alespoň mírnit typický zápal pobaltského křídla,“ odkazuje Kratochvíl na ostrou protiruskou rétoriku Estonska, Lotyšska a Litvy, které svého východního souseda dodnes považují za velkou hrozbu.

Vztahy mezi Itálií a Ruskem jsou přitom založeny především na ekonomických zájmech, které se začaly rozvíjet už v době SSSR. „To pochází už z dob komunismu, kdy byla Itálie jedna z mála západoevropských zemí, která investovala do Ruska – například velká část automobilového průmyslu byla vybudována díky italským licencím a know-how,“ upozorňuje Mejstřík.

Zvlášť dobré vztahy však vzkvétaly i po rozpadu Sovětského svazu. Politici Itálie, která si na rozdíl od zemí střední a východní Evropy nenese z minulých dob s Ruskem špatné zkušenosti, si s Moskvou rozuměli, i když byli silně proevropští. Velmi kladně rusko-italské vztahy popsal i bývalý italský premiér Romano Prodi, který byl v letech 1999 až 2004 také předsedou Evropské komise. „Rusko a Itálie jsou jako vodka a kaviár, excelentní kombinace,“ prohlásil Prodi podle serveru Bloomberg.

Ještě těsnější vztahy oběma zemím zajistil také dlouhodobý italský premiér Silvio Berlusconi, který se přátelskými vztahy s prezidentem Vladimirem Putinem nijak netají. Při návštěvám v Moskvě byl vždy vřele přijat a neupustil od nich ani poté, co z čela italské politiky odešel. „Lze vzpomenout na premiéra Berlusconiho, který opakovaně dával najevo, jak s prezidentem Putinem souzní a jak jsou si blízcí i lidsky, nejen politicky. Takže vztah k Rusku má v Itálii skutečně dlouhou tradici,“ říká Kratochvíl.

Tradičně hluboký vztah mezi Itálií a Ruskem však po nástupu vlád Hnutí pěti hvězd a euroskeptické protiimigrační Ligy zřejmě ještě posílí. Brusel se tak musí připravit na to, že skrz Řím budou do Evropské unie proudit ruské postoje s ještě větší intenzitou.

„Itálie byla vždy evropskou zemí s pozitivnějšími vztahy vůči Rusku. Vzhledem k tomu, že se geograficky nachází relativně daleko od Ruska, vzájemným vztahům dominovaly ekonomické spíš než politické zájmy. I vlády, které byly proevropské, jako například ta Mattea Renziho, měly k Rusku pozitivní vztah, a dá se říct, že s nástupem nové vlády se politické vztahy ještě prohloubí. Takže určitě budou víc akcentovat názory Ruska směrem do Evropy a určitě budou patřit k hlavním propagátorům ruských myšlenek, to naprosto bez debat,“ uzavírá Mejstřík.