Vsadit si teď na brexit je čirá loterie. Mayová tápe a nikdo netuší, co bude

Do odchodu Velké Británie z Evropské unie zbývají poslední týdny a stále není jasné, jak brexitová sága nakonec dopadne. Britští poslanci poslali premiérku Theresu Mayovou úterním hlasováním zpět do Bruselu, kde má jednat o nahrazení kontroverzní severoirské pojistky „alternativními ujednáními“. Co si pod tímto pojmem představit, nikdo neví a rozčarovaná Evropská unie Londýnu vzkazuje, že dohodnutou smlouvu otevírat nehodlá – minimálně dokud Británie nebude vědět, co vlastně chce. Jaké se dá čekat rozuzlení? Podívejte se na nejpravděpodobnější scénáře.

Odejde Velká Británie s dohodou, bez dohody, bude termín brexitu odložen, nebo na něj nakonec vůbec nedojde? Tuto otázku si nyní pokládají jak obyvatelé ostrovního království, tak zbytek Evropské unie. Brexitový proces se nese v duchu velké nejistoty už posledních několik měsíců a zlepšení nepřineslo ani úterní hlasování v dolní komoře britského parlamentu. Rozdílem pouhých 16 hlasů poslanci schválili požadavek nahradit severoirskou pojistku „alternativními ujednáními“, unijní lídři ale dávají hlasitě najevo, že tahle strategie Londýnu nevyjde a o změnách dohody se bavit nebudou.

Hlasování tak víc světla do případu brexit nepřineslo. Možných rozuzlení se stále nabízí několik – některá jsou víc pravděpodobná, některá méně, ale vyloučit nelze za současné patové situace ani jedno. O tom, jak brexit nakonec dopadne, přitom nemají jasno ani sázkové kanceláře.

„Možných scénářů kolem Brexitu je na stole stále mnoho. Poslední stanoviska britského parlamentu na stavu věci mnoho nezměnila. Zvyšuje se tlak a rozehrává se nový zápas na půdě EU, jejíž zástupci jsou ale k hledání dalších kompromisů – dle dostupných prohlášení – hodně skeptičtí. Ani sázkaři v nabízených příležitostech nenašli některou konkrétní, která by zcela jasně indikovala jejich preference možného vývoje,“ říká pro INFO.CZ hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

„Ve většině případů ale volili variantu, že k Brexitu nedojde, přičemž když už se rozhodli vsadit na brexit, vybrali možnost bez dohody. Zároveň podle sázkařů opravdu není šance na nové referendum, které by mohlo situaci zvrátit. Z pohledu načasování je také stále pravděpodobnější odklad brexitu až na druhé čtvrtletí. Na řadě tiketů se také objevila sázka na to, že premiérka Mayová ve funkci předsedkyně vlády až do konce roku nevydrží,“ dodává Hanák.

Mezi nejpravděpodobnější scénáře lze tedy označit odchod Británie bez dohody, odložení termínu brexitu, opuštění Evropské unie bez dohody a žádný brexit. Jaká pro a proti hovoří pro každou z možností?

Brexit bez dohody

Variantu odchodu velké Británie bez dohody si nepřeje Evropská unie, ani Londýn – a to nejen kvůli ekonomickým dopadům. Brexit bez dohody by mimo jiné znamenal i vytvoření pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem, což je přesně to, proti čemu Evropská unie chránící zájmy Dublinu tvrdě bojuje. Neřízený odchod si však nepřeje ani britský parlament, který možnost brexitu bez dohody odmítl těsnou většinou osmi hlasů.

Schválený dodatek je však právně nezávazný, chaotický brexit je tak po úterním hlasování v dolní komoře britského parlamentu blíž, než si je Mayová ochotná připustit. Premiérka sice vsází na to, že pod nátlakem rizika neřízeného brexitu nakonec Evropská unie svolí k ústupkům a podaří se jí s Bruselem přejednat „rozvodovou smlouvu“, taktika jí ale spíš nevychází. Svědčí o tom ostré reakce unijních lídrů, kteří okamžitě po hlasování Londýnu vzkázali, že se rozhovory o dohodě znovu otevírat nebudou.

Jasné NE si Mayová vyslechla nejprve od předsedy Evropské rady Donalda Tuska, následně od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, unijního vyjednavače Michela Barniera i šéfa Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, který připomněl, že dohodu odsouhlasila i britská vláda a je jediným schůdným kompromisem, brexit bez dohody je podle něj ale stále pravděpodobnější – nebezpečí neřízeného odchodu přineslo především odmítnutí dohody britskou sněmovnou, ke kterému došlo v polovině ledna.

„EU to říkala v listopadu. Říkali jsme to v prosinci. Říkali jsme to po prvním hlasování v lednu. Debata a hlasování v britské sněmovně včera (myšleno v úterý - pozn. red.) na tom nic nemění,“ prohlásil šéf Komise a vyslal Británii jasné varování – podle něj se mýlí ti, kteří doufají, že 26 dalších zemí unie svého irského partnera nakonec opustí.

Pokud ale Mayová od zbytku unie nedostane, co potřebuje – tedy změny dohody a severoirské pojistky – neprotlačí dohodu přes poslance. Pokud se otřesená britská vláda a sněmovna k ničemu nevzchopí, hrozí, že z unie jednoduše ze dne na den vypadne.

Přejednání dohody

Přejednání dohody v otázce severoirské pojistky, tak aby se v britském parlamentu našla většina pro její odsouhlasení a Spojené království odešlo z Evropské unie ve stanovený termín 29. března, je scénář, kterého se Mayová do poslední chvíle striktně drží. Vzhledem k ostrým vyjádřením unijních lídrů, kteří změny dohody hlasitě odmítají, se to však zdá spíš jako zbožné přání britské premiérky.

Podobně jako Tusk, Juncker, nebo Macron se včera vyjádřil i německý ministr vnitra Heiko Maas, podle kterého celá Evropská unie stojí pevně za Irskem. „Nepřipustíme, aby Irsko v této otázce bylo izolované,“ vzkázal Londýnu Maas. Právě Irsko, pro které je zachování pojistky zásadní, hraje ve hře o brexit klíčovou roli.

Značná část britských poslanců vidí v záložním plánu pro severoirskou hranici nebezpečí, že tak Británie zůstane připoutaná k evropským strukturám a celní unii, unie v čele s Irskem se však obává, že zvednutí pevné hranice mezi Severním Irskem a Irskem by mohlo znovu odstartovat nepokoje a násilí v regionu. Evropská unie zájem Dublinu po celou dobu vyjednávání usilovně chrání, a pokud Irsko nepřistoupí na otevření rozhovorů o severoirské pojistce, Mayová nemá v Bruselu šanci.

Stále ale nelze stoprocentně vyloučit, že na přejednání dohody a spořádanému brexitu nakonec dojde. Situace se totiž může nakonec natolik vyhrotit, že zbytek unie Londýnu skutečně uhne. Brexit bez dohody by totiž bolel obě strany. Sázkaři však věří tomu, že brexit bez dohody je pravděpodobnější, než odchod s dohodou.

Odložení brexitu

Vedle scénáře, že Británie odejde 29. března bez dohody, se jako nejpravděpodobnější varianta jeví odložení brexitu. Sázkaři přitom věří, že Spojené království odejde v období mezi 1. květnem a koncem letošního června – na brexit až v druhé polovině roku příliš nevsází.

Posunutí termínu se však britská premiérka brání zuby nehty – Mayovou straší vidina voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou mezi 23. a 26. květnem. V případě odložení brexitu by tak na Spojené království mohla spadnout povinnost se evropských voleb účastnit. Podle odborníka na Evropskou unii z Mendelovy univerzity v Brně Ondřeje Mocka je proto možné, že se termín brexitu posune jen o pár týdnů – Británie by se tak nemusela účastnit voleb, ale zároveň by získala čas navíc.

„Dokážu si představit variantu, že se brexit prodlouží před termín voleb do Evropského parlamentu, tedy do 23. května – to znamená o nějaký měsíc a půl tak, aby se to stihlo,“ který ale zároveň připomíná, že případné prodloužení musí schválit Evropská rada. To by však neměl být větší problém – pro členské státy je totiž odložení brexitu lepší varianta, než odchod bez dohody.

Žádný brexit

Odchod s dohodou, bez dohody, nebo žádný brexit – to jsou podle Mayové tři cesty, kterými se Británie může vydat. Úplné zastavení odchodu z Evropské unie se v tuto chvíli jeví jako méně pravděpodobné, i na tuto variantu však v krajním případě může dojít a nevylučuje ji ani odborník Mendelovy univerzity. Pokud by totiž část konzervativních poslanců opustila Mayovou a postavili se na stranu labouristů, je možné, že sněmovna přijme usnesení požadující stažení článku 50 – dolní komora tak řekne, že radši zůstane v EU, než aby odešla bez dohody, což dlouhodobě prosazují právě opoziční labouristi.

„Stačí, aby se k labouristům přiklonilo několik desítek konzervativních poslanců, kteří se na poslední chvíli situací vyděsí a pak je otázka, co vláda udělá. Bude to právně nezávazné usnesení a spíš půjde o jakýsi tlak na vládu, ale už si nedovedu představit, že by to Mayová ustála a řekla by, že ‚parlament sice přijmul to, že nemáme odejít, ale my stejně odejdeme‘. S blížícím se brexitem už to bude hra nervů,“ míní Mocek.

Jak navíc před nedávnem rozhodl evropský soud, Londýn může své rozhodnutí odejít z unie – učiněné podle článku 50 lisabonské smlouvy – jednostranně stáhnout a nepotřebuje k tomu souhlas ostatních členských zemí. Podle ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimíra Bartovice má Británie dvě možnosti, jak to udělat.

„První je opakované referendum, kdy by se Britové vyslovili pro setrvání v EU a parlament by pak odhlasoval vládě pověření, aby oznámení o vystoupení stáhla. Druhá možnost je, že se Británie bude snažit o prodloužení termínu brexitu, ale některá země EU její žádost zablokuje – pak by mohli použít stažení článku 50, aby zabránili tvrdému brexitu. Britský ministr spravedlnosti na druhou stranu včera zdůraznil, že takové řešení Spojené království nesmí použít jenom kvůli tomu, aby brexit oddálila – stažení oznámení podle článku 50 musí udělat v dobré víře s tím že brexit skutečně zastavuje. Británie si tedy podle mě velice dobře zváží, jestli oznámení stáhne, nebo ne,“ řekl v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ.

Možnost druhého referenda je však podle odborníků velmi nepravděpodobná a nevěří jí ani sázkové kanceláře.