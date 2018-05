Zavražděný slovenský novinář Kuciak by si dnes vzal Martinu. Místo svatby se za snoubence konala mše

„Kdo to nezažil, nepochopí. Představovala jsem si je, jak tam v kostele sedí a stojí, přesně tak oblečeni ve svatebním, jak byli nakonec v rakvi. Koncert vnímáme jako uctění jejich památky, ať se na ně nezapomíná,“ řekla podle portálu Sme.sk matka Kuciakovy přítelkyně Zlatica Kušnírová po odpolední mši v místním kostele. Ten byl zcela zaplněn, lidé museli stát i venku.

Jeden z duchovních během mše řekl, že i malé zrnko dá do pohybu horu a že to, co dali do pohybu Kuciak a Kušnírová, už nikdo nezastaví. „Chceme zde tvořit novou kulturu, slušné Slovensko,“ dodal.

Iniciativa občanských aktivistů pod názvem Za slušné Slovensko zorganizovala po zmíněné dvojnásobné vraždě mohutné mítinky po celém Slovensku. Naposledy se dohromady tisíce lidí ve více městech v zemi pod Tatrami a v zahraničí v pátek zúčastnily shromáždění, která byla svolána i na památku Kuciaka a Kušnírové.

Mše předcházela kulturní akci s názvem Koncert pro Jana a Martinu, kterou na fotbalovém hřišti v Gregorovcích zorganizoval pořadatel největšího slovenského hudebního festivalu Pohoda Michal Kaščák. „Hudba doprovází lidi nejen při veselých příležitostech, ale i při těch smutných, a toto je jedna z nich. Jde jen o obyčejné vyjádření lidské sounáležitosti s truchlícími rodinami,“ řekl Kaščák. Na koncert pozval více než desítku hudebníků a kapel, mezi nimi i populární slovenskou zpěvačku Janu Kirschner či Michaela Kocába.

Vražda Kuciaka a Kušnírové, která podle dřívějšího sdělení slovenské policie souvisela nejspíš s investigativní prací novináře, vyvolala na Slovensku politickou krizi. V polovině března podal demisi nejdéle sloužící slovenský premiér Robert Fico, kterého v čele nového kabinetu vystřídal místopředseda jeho strany Směr-sociální demokracie Peter Pellegrini. V novém kabinetu zůstala většina ministrů Ficovy vlády, ale nikoliv například bývalý ministr vnitra Roberta Kaliňák, jehož přiměly k odchodu protesty veřejnosti a tlak jedné ze stran tříčlenné vládní koalice. Rezignaci pod tlakem demonstrací a také slovenského prezidenta Andreje Kisky oznámil i šéf policie Tibor Gašpar.

Kuciak ve svém nedokončeném článku psal mimo jiné o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, kteří jsou spojováni s mafií, a o vazbách jednoho z nich, Antonina Vadaly, na blízké spolupracovníky expremiéra Fica. Slovenské úřady na žádost italských úřadů nařídily vydání Vadaly do vlasti, kde podnikatel čelí vyšetřování pro podezření z drogových deliktů. Kuciak se při své novinářské práci věnoval i podezřením z daňových podvodů, které se týkaly i lidí označovaných za blízké Ficově straně.