Zelenskyj slaví velké vítězství, k „revoluci“ na Ukrajině to ale stačit nebude | info.cz

Poté, co se za podpory více jak 70 procent voličů v dubnu dostal do prezidentského křesla, dnes může jednačtyřicetiletý Volodymyr Zelenskyj slavit další úspěch. V nedělních parlamentních volbách, které vypsal krátce po své inauguraci, má jeho strana Sluha lidu nakročeno k zisku většiny v Nejvyšší radě.

Podle odborníka na Ukrajinu z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Pavla Havlíčka jde o poměrně „překvapivý a bezprecedentní“ úspěch – zisk parlamentní většiny jedinou stranou totiž Ukrajina od nezávislosti na Sovětském svazu nepamatuje. Co po volbách čekat? Redakce INFO.CZ přináší klíčové otázky a odpovědi.

Jak Ukrajinci hlasovali?

Podle předběžných výsledků má strana Volodymyra Zelenského získat 250 poslaneckých mandátů z celkových 450 – zhruba 122 křesel mu zajistí hlasy ze stranických kandidátek, dalších 127 pak hlasování v rámci jednomandátových okruhů. Komplikovaný volební systém, v němž polovinu poslanců volí občané podle stranických seznamů a o druhou část soupeří často nezávislí kandidáti ve 199 jednomandátových volebních obvodech, si Ukrajina nese jako dědictví z 90. let. Systém přitom upřednostňuje právě tu stranu, která ve volbách obsadila první místo, a částečně i díky tomu je náskok Sluhy lidu tak výrazný.

Druhá skončila proruská Opoziční platforma Viktora Medvedčuka s prozatím 43 křesly, třetí Evropská solidarita bývalého prezidenta Petra Porošenka s 26 mandáty a stejný počet poslanců má mít i strana Vlast expremiérky Julije Tymošenkové. Volební úspěch však slaví také liberální strana Hlas rockového muzikanta Svjatoslava Vakarčuka, kterou populární hudebník založil teprve v květnu, navzdory své velmi krátké existenci však získala 20 mandátů.

S kým bude Zelenskyj vládnout?

Přestože Zelenského strana zřejmě dosáhne na parlamentní většinu, je podle Havlíčka možné, že bude hledat koaličního partnera. Nejpravděpodobnějším uskupením, které by se spolu se Sluhou národa mohlo ujmout vlády, je podle Havlíčka Vakarčukův Hlas – podobně jako Sluha lidu je totiž stranou ‚nepolitického‘ ražení, kde figurují hlavně odborníci z ekonomického či občanského sektoru.

Vakarčukova strana není bez zajímavosti ani z českého pohledu. Jak pro INFO.CZ podotýká odborník AMO, Hlas finančně podpořil a část lidí do ní dodal český finančník Tomáš Fiala a jeho skupina Dragon Capital, která je největší investiční společností v zemi. „Investoři chtějí, aby byl Zelenskyj schopný naplnit své sliby reforem,“ komentoval pro Financial Times výsledek voleb Fiala s tím, že první reakce investorů na výsledek byla „pozitivní“.

Otázkou ale zůstává, zda do spojenectví se Zelenského stranou bude chtít Vakarčuk jít. Představitelé Hlasu totiž před volbami dali jasně najevo, že půjdou do koalice pouze se stranami, za nimiž nestojí oligarchové. Sluha lidu je však známá svým napojením na miliardáře Ihora Kolomojského, který mimo jiné vlastní televizní stanici 1+1, v níž také Zelenskyj před prezidentskými volbami často vystupoval.

Havlíček však podotýká, že podobnou roli má ve straně Hlas již zmíněný Tomáš Fiala, který stranu Vakarčuka podpořil asi 20 miliony eur. „Určitě bych ho nenazval oligarchou, ale je to na Ukrajině významný byznysmen. Jakkoliv má dobré úmysly a zdá se, že z hlediska reforem usiluje o správné věci, mohou si tyto strany být v tomto smyslu podobné. Samozřejmě vliv Kolomojského je ale úplně jiného charakteru i rozměru,“ říká pro INFO.CZ.

Podle Havlíčka proto bude zajímavé sledovat, jak se bude vliv ukrajinského miliardáře na Zelenského po volbách vyvíjet – pojítka mezi nimi samozřejmě budou i nadále, v zájmu prezidenta ale je se od Kolomojského odstřihnout. „Po těchto výsledcích bude chtít Zelenskyj hrát vlastní politiku a v očích voličů a Ukrajinců si nemůže dovolit být vnímán jen jako jeho loutka. Vyhrál volby díky proklamacím, že se odstřihne od starých struktur, Kolomojskyj mu proto nemůže říkat, co má dělat,“ dodává.

Kromě Hlasu se však jako o možném koaličním partnerovi mluví také o straně Vlast Julije Tymošenkové, která se s vidinou dostat se zpátky k moci už před volbami nechala slyšet, že by Zelenského stranu v parlamentu ráda podpořila.

Kdo by se mohl stát premiérem?

Zelenskyj má o novém premiérovi jasnou představu. Nesmí to být politik spojovaný s minulým režimem a v ideálním případě se má do čela vlády postavit člověk, který bude mít na Západě dobré renomé a bude krotit problémy ukrajinské ekonomiky. „Měl by to být ekonomický expert, před volbami se proto mluvilo o technokratických kandidátech. To by Zelenskému vyhovovalo, protože by měl u moci profesionála – on by dělal politická rozhodnutí, premiér by je implementoval a Zelenskyj by zároveň pokračoval ve své nepolitické politice,“ vysvětluje Havlíček.

Mezi skloňovanými jmény se objevil například Oleksandr Danylyuk – bývalý ministr financí, kterého Zelenskyj v květnu jmenoval novým šéfem Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny – vrcholní manažeři státní plynárenské společnosti Naftogaz Andrij Kobolev a Jurij Vitrenko nebo zástupce Ukrajiny v MMF Vladyslav Raškovan.

Podle ukrajinských médií by však o premiérské křeslo mohl mít zájem i Vakarčuk. Havlíček však tvrdí, že populární hudebník a šéf strany Hlas není v takové pozici, aby o premiérské křeslo usiloval. „Mohou stranu Sluha lidu podpořit a získat dílčí posty ve vládě, ale nemyslím si, že by si mohli nárokovat post premiéra,“ říká expert AMO.

Prosadí Zelenskyj reformy?

Hlavním důvodem, proč byly předčasné volby vůbec vypsány, je Zelenského snaha co nejdříve prosadit rozsáhlé reformy. Jednačtyřicetiletý komik totiž vyhrál dubnové prezidentské volby i díky slibům, že skoncuje s korupcí a se starým politickým systémem. Plánované změny však s parlamentem, kde převládali stoupenci bývalého prezidenta Petra Porošenka a naopak chyběli zástupci Zelenského strany, neměl šanci prosadit. Volby se navíc snažil vypsat co nejdřív i kvůli obavám, že jeho popularita může postupem času začít vyprchávat.

Jak naznačoval už během prezidentských voleb, kromě zastavení konfliktu na východě Ukrajiny je podle Zelenského nutné prosadit reformu soudnictví a posílit protikorupční mechanismus. Mluví také o zrušení poslanecké imunity nebo novém uspořádání pro doněckou a luhanskou oblast. Pro většinu těchto návrhů však bude potřebovat větší podporu, než získal v nedělních volbách.

„Je důležité podotknout, že pro schválení většiny z těchto návrhů je potřeba ústavní většina, kterou by Sluha lidu ani ve spojení s Hlasem Vakarčuka dohromady neměly. Složení vlády a každodenní politika je jedna věc, ale pro prosazení velkých rozhodnutí, o kterých Zelenskyj častokrát mluvil – zejména v protikorupční oblasti – bude muset mít širší koalici sil,“ upozorňuje Havlíček na závěr.