Zklamání pro české dopravce: Výjimka z pravidel pro práci v zahraničí nebude

„Je to pro české dopravce velmi špatná zpráva. Hrozí, že všechny země EU budou používat směrnici o vysílání na řidiče podle svého. Totální chaos, v každé zemi jinak a rozhodně protekcionisticky,“ řekl krátce po hlasování na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř.

Europoslanci totiž včera vystavili stopku už dojednanému kompromisu, že se na mezinárodní dopravu a tranzit nebudou vztahovat přísnější pravidla pro vysílání pracovníků do zahraničí, která nedávno dojednaly unijní instituce. Argumentem pro udělení výjimky, za kterou bojovali také čeští vyjednavači, bylo to, že odvětví je vysoce specifické - řidič může během jednoho dne projet několika zeměmi EU a pokud by měl dodržovat rozdílná pravidla ohledně doby řízení a odpočinku nebo odměňování v každé z nich, utopil by se v administrativě. V konečném důsledku by se to mohlo podepsat na jeho konkurenceschopnosti, kdy nejčernější scénáře hovoří i o jeho úpadku.

„Výsledek minulého týdne je vyváženým kompromisem, aplikovatelným v praxi, který mohl konečně zajistit jak sociální ochranu a slušné podmínky řidičům, tak i zachovat konkurenci na vnitřním trhu a podpořit jeho fungování. Nyní se bohužel opět vydáváme cestou omezování a podkopávání svobod na jednotném trhu,“ uvedla česká europoslankyně Martina Dlabajová, která se účastnila jednání.

Výsledek včerejšího hlasování na plénu, které už dohodnutou výjimku shodilo pod stůl, mají podle českých europoslanců na svědomí západoevropské země. Původní změnu prosazovaly zejména Francie, Belgie a Německo a podle mnohých kvůli ochraně svých trhů před levnější konkurencí ze střední a východní Evropy. „Protekcionismus některých zemí teď vystoupil na povrch v plné míře. Bojkotují to, na čem jsme se už dříve dohodli,“ uvedla Dlabajová.

Co je vyslaný pracovník? Vyslaný pracovník je zaměstnanec, kterého jeho společnost vyslala do jiného státu, aby tam po určitou dobu vykonával určitou práci nebo plnil pracovní úkol. V zemích EU se vysílání týká přibližně 0,7 % pracovníků s tím, že nejvíce tohoto modelu využívá Německo, Francie nebo Belgie. Německo je (spolu s Polskem) zároveň zemí, ze které pochází nejvíce vyslaných pracovníků.

Včerejší hlasování konkrétně znamená, že zprávy sociální části balíčku nepoputují rovnou do třístranného vyjednávání mezi Parlamentem, Komisí a Radou, místo toho ale budou muset ještě jednou projít hlasováním celého pléna, včetně pozměňovacích návrhů - ty mohou optimistické vyhlídky na vyváženou úpravu ještě významně ohrozit. „Vynětí mezinárodní dopravy z pravidel vysílání výměnou za omezení týdenního odpočinku v kabině mimo vybavená parkoviště a vyšší kontrolu jsme považovali za dobrý kompromis. Teď je vše otevřené a parlament příští rok končí, možná bez výsledku,“ řekl novinářům Hromíř.

Hlasování kritizoval i ministr dopravy Dan Ťok. „Je třeba ukončit dlouhé spory o sociálním dumpingu či protekcionistické politice. Česká republika bude nadále vystupovat konstruktivně a snažit se o dialog se západními státy k nalezení kompromisu přijatelného pro všechny,“ uvedl. Ministři dopravy o problematice také jednají, ale ani oni se zatím neshodli.

Evropský parlament bohužel naschválil dílčí zprávu výboru TRAN k tzv. balíčku mobility. Zatím se nepodařilo z pravidel pro vysílání řidičů vyjmout tranzitní a mezinárodní přepravu. Dopravci jsou stále v nejistotě. Bitva pokračuje, bijeme se dál za jejich věc. — Michaela Šojdrová (@msojdrova) 14. června 2018

Podle českých poslanců je vysvětlení jasné - západoevropské státy nemají o dohodu zájem. „Ze strany západoevropských kolegů bohužel není žádná vůle nepřehlednou situaci na trhu řešit. Za údajnou starostí o dobro řidičů schovávají snahu vypudit naše dopravce z jejich trhů. Přitom si neuvědomují, že těmito kroky způsobují přesný opak a ohrožují fungování volného trhu. Mrzí mě, že se diskuze o silničním balíčku zvrhla v čirý politický boj. Musíme si uvědomit, že ve hře nejsou jen řidiči a dopravci, ale v principu jde o budoucnost Evropy a zachování jejích hodnot,“ uvedla europoslankyně Dlabajová.