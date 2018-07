Zvrátí Juncker obchodní válku s USA? Jednání krachne, Trump nemá proč ustupovat, tvrdí expert

Předsedu Evropské komise dnes čeká velký úkol, který může utlumit obchodní válku s nejbližším partnerem Evropské unie – Spojenými státy. K vyjednávacímu stolu však usedne s extrémně komplikovaným a jen těžko předvídatelným protějškem Donaldem Trumpem. O to bude jeho mise složitější. Americký prezident, kterého roztáčení kol obchodní války spíš posiluje, navíc nemá důvody k ústupkům, říká pro INFO.CZ ekonom Lukáš Kovanda, podle kterého se oba politici dnes zřejmě rozejdou s tím, že se na ničem nedohodli. Co čekat dál?

Rozhodnutí Donalda Trumpa uvalit na Evropskou unii a další země světa dovozní cla na hliník a ocel, označil koncem května Juncker za čistý a jasný protekcionismus. Dnes míří do Washingtonu, aby se pokusil amerického prezidenta přesvědčit k ústupku, který by mohl vyostřené obchodní vztahy napříč Atlantikem uklidnit. Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy ale velké šance na úspěch předseda Evropské komise nemá.

„Myslím, že se mu zvrátit obchodní válku nepodaří. Donald Trump mu nyní nabízí jedinou možnost řešení, a to je odstranění všech tarifů, subvencí a cel – jednoduše skutečný volný obchod mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Na to však Juncker odpoví, že nebude o takto zásadní věci jednat s pistolí o hlavy. Takové jednání navíc nemůže být záležitostí krátké doby, protože předchozí pokus o vytvoření zóny volného obchodu mezi USA a EU, který Donald Trump smetl ze stolu, trvalo vyjednat řadu let a stejně se to nepovedlo,“ říká pro INFO.CZ.

Zmíněnou dohodou je horko těžko dojednávaná smlouva o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství známá pod zkratkou TTIP, kterou Trump už během předvolební kampaně silně kritizoval. S příchodem do Bílého domu pak jednání s Bruselem poslal k ledu.

Už loni v červnu však Trumpova administrativa obrátila, když ministr obchodu Wilbur Ross prohlásil, že by Spojené státy chtěly s EU dohodu o zóně volného obchodu opět vyjednat. Po zavedení amerických cel jsou však vzájemné obchodní vztahy na bodu mrazu. Pokud ale Juncker nabídku o odstranění všech cel a dalších bariér dnes v Bílém domě nepřijme, bude podle Kovandy obchodní válka dál pokračovat.

„Nakonec se podle mě oba politici rozejdou s tím, že se nedohodli. A Donald Trump bude nadále stupňovat svůj tlak. Docela mu nahrává vnitropolitická situace ve Spojených státech. Mezi Republikány má velkou podporu a dokonce i u veřejnosti je jeho podpora podobná jako u Baracka Obamy po stejné době vládnutí v roce 2010. Dobře jsou na tom také akciové trhy ve Spojených státech, které Donald Trump bedlivě sleduje. Tohle všechno bere jako důkaz toho, že se mu politika obchodní války daří a zatím není třeba konsenzuálně ustupovat Junckerovi ani Číně,“ tvrdí odborník.

Americký prezident nabídl Evropě dohodu o zóně volného obchodu už během víkendového setkání ministrů financí zemí G20, evropské země v čele s Francií však americký návrh důrazně odmítají. Jak navíc tvrdí Kovanda, ze strany Trumpa jde o skvělou vyjednávací taktiku. Díky nabídce totiž může tvrdit, že jemu skutečně jde o volný obchod a je to naopak Brusel, kdo tomu brání.

Obchodní partneři EUautor: Info.cz

„Pokud si vzpomeneme na ta jednání o TTIP, řada evropských firem, podnikatelských a spotřebitelských svazů volný obchod nechtěla, protože se bála nižších standardů amerických výrobků. V USA nejsou často tak přísná kritéria – například hygienická nebo v oblasti potravinářství. A spotřebitelské svazy se bály, že pokud by tyto výrobky zaplavily evropský trh, mělo by to negativní dopad na evropského spotřebitele a možná i jeho zdraví. Určitě by se tyto námitky objevily znovu. Proto je nereálné, aby na vytvoření zóny volného obchodu Juncker přistoupil. A myslím si, že Donald Trump to ví také. Pak bude moct říct, že volný obchod nehatí on, ale EU,“ dodává Kovanda.

Trump může válčit déle než EU

Zatímco Trump dává jasně najevo, co by podle jeho představ mělo být výsledkem dnešního jednání – tedy zóna volného obchodu, evropské požadavky už tak jasné nejsou. Podle mluvčího Evropské komise Margaritise Schinase Juncker do Washingtonu nejede s žádným konkrétním návrhem, který by měl šéfa Bílého domu přesvědčit. „Je to příležitost, jak udržet otevřený a konstruktivní dialog,“ tvrdí mluvčí Komise.

Jak ale píše server Politico s odkazem na úředníky v Bruselu, Juncker přeci jenom má Trumpovi co nabídnout. Na schůzku ve Washingtonu si ve spolupráci s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem připravil dva návrhy, které mají napětí transatlantických obchodních vztahů zmírnit.

První údajně počítá s dojednáním mnohostranné dohody o zrušení cel v rámci automobilového průmyslu, která by zahrnovala největší automobilové producenty – kromě USA, EU, také například Japonsko nebo Jižní Koreu. Druhý pak předpokládá zrušení cel na průmyslové výrobky pouze mezi Evropskou unií a Bruselem, šlo by tedy o omezenější dohodu o volném obchodu. Podle Kovandy však Juncker se svými dvěma alternativami ve Washingtonu spíš neuspěje – mimo jiné proto, že Trump rád šokuje a nepatří mezi politiky, kteří chtějí hledat konsenzus.

„Junckerovo kompromisní řešení si dovedu představit jako poměrně racionální východisko, ale Trump moc často racionálně nejedná. On si libuje v tom upoutávat na sebe pozornost a překvapovat veřejnost i celý svět. A tohle by bylo něco, co mi k němu nesedí. Bylo by to spíš konsenzuální řešení ve smyslu Baracka Obamy. A v současnosti je na takové řešení ještě brzy – americká ekonomika zatím není natolik zasažená, aby se k takovému ústupku Trump uchýlil a ztratil kvůli tomu tvář. Třeba se mýlím, ale vsázím na to, že to dnes nedopadne,“ míní ekonom.

Sázky, které jsou ve hře, pokud dnešní schůzka nedopadne, jsou však příliš vysoké. Evropa už na Trumpovo rozhodnutí reagovala odvetnými cly na dovoz nejrůznějšího amerického zboží, včetně džínsů, potravin či motocyklů Harley-Davidson a podala stížnost u Světové obchodní organizace – a další protiopatření ze strany Spojených států by mohla brzy následovat.

Trump hrozí například zavedením 25procentních cel na dovoz aut do Spojených států. Takový krok by měl obrovský dopad především na Německo, které je hlavním motorem evropské ekonomiky, ale i na Česko, které je na hospodářské situaci eurozóny i automobilovém průmyslu doslova závislé. Takový krok by však podle Kovandy do budoucna odnesly i Spojené státy. Upozorňuje přitom na paradoxní skutečnost, že největším exportérem automobilů z USA je německá automobilka BMW, která má továrny po celém světě. A přestože má BMW v USA jen jeden závod, předběhla ve vývozu takové značky jako Ford nebo GM.

„To, že je největším exportérem automobilů ve Spojených státech německá automobilka, ukazuje, jak je dnešní svět složitý. Jinými slovy, pokud Trump uvalí cla na dovoz automobilů, dříve či později tím jako bumerang zasáhne vlastní ekonomiku, obyvatelstvo i své vlastní voliče. A já si myslím, že bude hodně zvažovat, jestli se do takového dobrodružství pustit,“ tvrdí ekonom společnosti Cyrru s tím, že proti těmto clům má Trump ve Spojených státech silnou opozici.

Sám americký prezident tak ještě nemusí vědět, zda cla na dovoz aut v případě neúspěchu dnešní schůzky zavede – určitě to však je jedna z těch pravděpodobnějších variant, říká Kovanda. „Pokud dnešní setkání skončí krachem, nutně to neznamená, že Trump hned další den cla na dovoz automobilů z Evropské unie zavede. Nemusí to být ale nutně krach – jednání mohou třeba vyjít do ztracena. Pak by zřejmě došlo k nějaké další eskalaci, ale jakou konkrétně bude mít podobu, jaké zboží a služby budou případně zasaženy, to je v tuto chvíli opravdu těžké předjímat,“ říká ekonom.

Obchodní válka USA vs. Čínaautor: Info.cz

Jak by tedy unie měla na další Trumpova protekcionistická opatření reagovat? Podle listu Financial Times už Evropská komise pomalu chystá soupis amerického zboží, na které by se mohla vztahovat případná další celní opatření. Roztáčet kola obchodní války ještě víc však podle Kovandy není ze strany Bruselu příliš moudré.

„Tady se střetávají dva pohledy – jeden politický a jeden ekonomický. Politicky Evropská unie samozřejmě jedná tak, aby neztratila tvář. Nechce se Donaldu Trumpovi slabošsky poddat, a pokud by nepodnikla odvetné kroky, mohli by si to evropští občané vyložit tak, že je unie slabá. Nicméně je otázka, jestli to je opravdu nejrozumnější krok. Jestli není rozumnější vytvářet nové aliance – vzniká například zóna volného obchodu s Japonskem. Také by unie mohla být méně striktní vůči brexitu a vytvořit nějakou zónu volného obchodu s Británií,“ říká Kovanda s tím, že je také otázka, jestli by Evropa neměla být vstřícnější i vůči Číně.

„Myslím si ale, že toto jednání oko za oko, zub za zub musí někdo dříve či později utnout – buď to bude Donald Trump, nebo Brusel. V tuto chvíli si ale myslím, že by to měl být Brusel, protože se zdá být hrozící obchodní válkou více zasažen. Ekonomika EU je na tom v tuto chvíli hůře než ekonomika Spojených států. Trump si tedy může dovolit válčit déle, proto by to mohl být spíš Brusel, který řekne, že končí s odvetnými kroky, a bude se snažit dostat Trumpa k jednacímu stolu, byť je to pochopitelně velmi obtížné,“ uzavírá odborník.