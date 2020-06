Dějiny nekončí! INFO.CZ přichází s novým tištěným měsíčníkem

Časopis půjde ještě dále a hlouběji než INFO.CZ a čtenáře přiměje přemýšlet o světě – současném, minulém i budoucím. Jaká témata vás čekají v prvních číslech? V září začneme Kindermarxy a budeme pátrat po tom, proč je Marx zase sexy. O měsíc později navážeme Světovládou – Mají světu vládnout USA, Čína nebo Rusko? V listopadu se zaměříme na téma Nenávist a zamyslíme se mimo jiné nad tím, jak bojovat s novodobým antisemitismem. Letošek uzavřeme Vírou – Ukázalo se při pandemii znovu, že Bůh neexistuje?

Příští rok otevřeme s KSČ(M) – Jsou čeští komunisti 100 let po vzniku KSČ znovu nebezpeční? Pokračovat budeme Nedostatkem a tím, jak se dřív řešila bytová, surovinová či finanční krize. A poslední chystané téma, které vám teď prozradíme, jsou Čarodějnice. Rozebereme, co spojuje čarodějnické procesy od 17. století až do dneška.

Šéfredaktorem časopisu je Michal Půr, vedoucím projektu Jan Januš. Vedle stálých autorů INFO.CZ, jako jsou Martin Kovář, Vratislav Dostál, Vojtěch Kristen, Petr Holec, Martin Schmarcz či Jan Palička, budeme spolupracovat rovněž s respektovanými historiky, politology, ekonomy, analytiky a publicisty.

Prázdniny můžete přečkat se speciálem Koronadiktát, od září vám Íčko naservírujeme na 64 stranách pravidelně jednou měsíčně. Roční předplatné stojí 1 500 Kč a magazín je exkluzivní pouze pro předplatitele, v běžném prodeji ho nenajdete.

Staňte se součástí klubu přátel INFO.CZ!