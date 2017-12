6 zapomenutých českých vánočních zvyků, které by se měly znovu vrátit

Pravidla štědrovečerní večeře

Pravidla pro přípravu nejbohatší večeře v roce byly před lety mnohem přísnější, než nyní. Na stole mělo být správně devět pokrmů, jejíchž přípravou hospodyně strávila bezmála celý den. Přes ten se držel půst, který ukončovala až první večerní hvězda.

Od tabule se nesmělo vstávat, znamenalo by to, že se rodina příští rok již nesejde celá. A všechno jídlo, které se během večera nesnědlo, se mělo zakopat na zahradě - zaručovalo to v následujícím roce bohatou úrodu.

Ořech u postele

Kdo měl problémy s blechami a štěnicemi, měl si v předvečer Štědrého dne položit k posteli ořech. Když ho ráno po probuzení rozlouskl a snědl, daly mu pak na celý rok pokoj.

Patky od vánoček

Chtěla-li se svobodná dívka do příštího roku vdát, radilo se jí posbírat během Štědrého dne devět patek od vánočky.

Zakázané činnosti

Na Štědrý den se nesmělo dělat spoustu věcí - jednak s ohledem na zemřelé duše (Rušilo by je například mletí obilí, vylévání vody na dvůr, vynášení popela nebo hlasitý smích...), jednak s ohledem na samotné žijící lidi. Milostný dopis napsaný 24. prosince přinášel nebezpečí brzkého rozchodu s milovanou bytostí.

Pokrmy s kouzelnou mocí

Tak jako některé činnosti štěstí odháněly, jiné jej podle víry našich předků naopak přivolávaly. Čerstvý chléb upečený na Boží hod nebo ve stejný den snesená vejce měly údajně kouzelnou moc v tom nejlepším slova smyslu.

Stejně fungoval i kus okoralého chleba snědený při štědrovečerní večeři, lžíce hrachu před ní zajišťovala opět bohatou úrodu a plodnou zemi.

Sekera pod stolem

Pro zdraví a nebolavé nohy pro celý rok stačilo pod štědrovečerním stolem bos šlápnout na sekeru. Pokud jste si tak neublížili při samotné této činnosti, mohli jste si oddechnout.