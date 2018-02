Hra o trůny se řítí do finále. Seriál televize HBO má za sebou sedm úspěšných řad a poslední osmá by měla vyprávění uzavřít. Ta je ale stále v nedohlednu. Podle posledních informací by se měla na obrazovkách objevit dokonce až v roce 2019. Po sítích navíc začínají už kolovat falešné obrázky zřejmě vytvořené fanoušky, kteří předvídají premiéru poslední řady na 14. dubna 2019.

Předlohou seriálu je stále ještě nedokončená sága spisovatele George R. R. Martina Píseň ledu a ohně. Filmová verze příběhu začala vznikat v roce 2010 a v dubnu 2011 diváci spatřili na HBO pilotní díl.

Seriál do té doby nasbíral celosvětově velké množství fanoušků, kteří nedočkavě čekají na každý nový díl. Současné čekání je podle nich ale dlouhé už příliš. Poslední sedmá řada měla premiéru loni v červenci a finále se vysílalo koncem srpna. Zatím byli diváci zvyklí na to, že co rok, to nová řada. Osmá série se ale prý objeví snad až v roce 2019, takže letos zřejmě žádný nový díl čekat nemůžeme.

Na sociálních sítích se ale začala nyní šířit fotografie, která by měla dokonce odhalovat přesné datum premiéry. Obrázek se objevil na profilu pojmenovaném po jedné z hlavních postav – Daenerys Targaryen. Stojí na něm v překladu text „Zima přišla“ a datum 14. dubna 2019. Nechybí ani logo televize HBO.

Na oficiálních profilech televize se ale podobná informace neobjevila. Je tak pravděpodobné, že fotografie je pouhým žertem, nebo případně zbožným přáním fanoušků, kteří už se vyvrcholení svého oblíbeného seriálu nemohou dočkat.