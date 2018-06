Bouře na Marsu nabyla globálního měřítka. NASA ztratila kontakt s Opportunity

Nevlídné marsovské povětrnostní podmínky už před více než týdnem přiměly robotické vozítko NASA Opportunity, aby se přepnulo do úsporného režimu. V něm jsou mimo provoz všechny subsystémy aparátu kromě hodin, které jsou naprogramovány na probuzení počítače schopného prověřit stav energie. Pokud počítač zjistí, že baterie nejsou dostatečně nabité, vrátí se do spánkového režimu.

Podle analýzy NASA se nepředpokládá, že by extrémní minusové teploty, které na Marsu panují, poškodily elektroniku a baterie tak, že by sonda již nebyla schopná provozu. NASA sice očekává, že kontakt s Opportunity, které je na povrchu rudé planety od roku 2004, naváže až poté, co se obloha začne vyjasňovat, nadále se ale každý den snaží případné vysílání zachytit.

Vozítko Opportunity je energeticky závislé na slunečním záření, které díky solárním panelům nabíjí baterie roveru. Velké množství poletujícího prachu může panely zakrýt a dobíjení tak znemožnit.

O globálním rozsahu nynější prachové bouře svědčí měření a záběry pořízené dalším roverem NASA Curiosity, které je na jiné straně Marsu než Opportunity. Během minulého víkendu se množství prachu v atmosféře zvýšilo dvojnásobně a atmosférický závoj (nazývaný tau), který zakrývá Slunce nad Galeovým kráterem, kde je Curiosity, dosáhl osmého stupně a je nejhustší od zahájení mise Curiosity.

Zatím poslední měření nad Opportunity ukázalo tau blízké jedenáctému stupni. To je stav, za něhož už není nejstarší aktivní rover NASA na rudé planetě schopen přesného měření.

Rover Curiosity by na rozdíl od Opportunity neměl prach vážněji ohrozit. Toto vozítko je totiž vybaveno radioizotopovým termoelektrickým generátorem, který využívá přirozený rozpad plutonia 238 a který dodává energii dvěm lithium-iontovým bateriím. Díky tomu není sonda na slunečním záření životně závislá a může pracovat ve dne v noci.

Prachové bouře nejsou na Marsu nijak výjimečnou událostí, nicméně v celoplanetárním rozsahu až tak časté nejsou. Poslední globální prachová bouře na Marsu řádila podle NASA v roce 2007, tedy pět let před přistáním Curiosity na povrchu této planety. Podle NASA nynější bouře nedosahuje intenzity té z roku 2007, kterou vozítko Opportunity přečkalo.