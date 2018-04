Britské školy ruší analogové hodiny. Žáci z nich už neumí poznat čas

Žáci britských škol si čím dál častěji stěžují u zkoušek, že neumějí přečíst čas z klasických analogových hodin. Podle některých učitelů jim to komplikuje složení zkoušky pro završení základního a středního vzdělání. Chtějí prý, aby se žáci u zkoušky cítili co nejlépe a nemuseli se stresovat tím, že nepoznají, kolik času jim zbývá.

„Současná generace neumí tak dobře rozpoznat čas z analogových hodin jako ty předchozí. Vídají digitální hodiny na mobilech a na počítačích, jsou jim vystaveni všude,“ vysvětlil zástupce ředitele the Association of School and College Leaders Malcolm Trobe pro The Telegraph.

Ve zkušebních místnostech nahradí analogové hodiny digitální. „Digitální hodiny mají velkou výhodu, protože je mnohem méně pravděpodobné, že si spletete čas,“ dodal Trobe. Děti se prý během testu musely často hlásit a ptát se, kolik času jim ještě zbývá.

Rozhodnutí škol pobouřilo řadu lidí a rozpoutalo vášnivou debatu na Twitteru...