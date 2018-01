Byl to malý muž, ale velký herec. Strach, Adamovská nebo Vorlíček vzpomínají na zesnulého Labudu

Jako na malého muže, ale velkého herce bude vzpomínat na Mariána Labudu český režisér Jiří Strach. V pokračování jeho pohádky Anděl Páně měl oblíbený československý a slovenský herec malou roli cukráře. Jeho postava v závěru filmu dostala klíče od Očistce. "Ale protože je to nebeský univerzál, tak si s ním může otevřít celé nebe," řekl ČTK Strach. Labuda zemřel dnes ve věku 73 let, také další kolegové na něj vzpomínají jako na džentlmena a vyzdvihují jeho smysl pro humor.

„Jsem moc rád, že jsem ho v Anděli Páně měl, že jsem se téhle legendy ještě mohl dotknout,“ uvedl Strach. Podle něj prožil Labuda naplněný život. „Tolik toho odehrál, úžasné role a jaký dokázal být při tom ještě laskavý, kolegiální, přátelský, jak se k nám mladším choval naprosto nepovýšeně....to jsou setkání, na které člověk vzpomíná celý život,“ řekl Strach. Labuda byl podle něj jeden z těch, kdo předávají své řemeslo dál. Malý vzrůstem, ale jeden z největších herců, které jsme v Československu měli.

S velkým obdivem a láskou bude na Labudu vzpomínat herečka Zlata Adamovská. Léta s ním účinkovala v komedii Krejčovský salon, kterou v roce 2004 uvedlo pražské Divadlo na Vinohradech. „Byl neuvěřitelně zábavný a milý, neuvěřitelný džentlmen. Každá zkouška byla moc fajn. Když tam byl on, byla vždycky taková načechraná, abych pravdu řekla. Po představení jsem ho vozila do hotelu a mohli jsme si popovídat. Rád chodil i na představení, ve kterých jsem hrála sama,“ řekla dnes ČTK Adamovská.

Herec Oldřich Vlach byl jedním z těch, kteří se vedle „malého herce s velkým srdcem“, jak ho označil režisér Jiří Menzel, před více než 30 lety objevili v jeho úspěšné komedii Vesničko má středisková. „Báječně se mi s ním hrálo, protože měl ohromný smysl pro humor. Byl to jeden z věrných Slováků, kterého rozpad federace velmi mrzel,“ řekl Vlach ČTK. Potkal se s ním pak i při jeho hostování na Vinohradech. „Byl ohromně inspirativní a přinášel spoustu nápadů. Akorát mě mrzelo, že byl neukázněný, protože měl cukrovku a v podstatě na to kašlal. Byl to ale bezvadný kolega,“ dodal.

Také režisér Václav Vorlíček si Labudy nesmírně vážil, stylem humoru ho přirovnal k Jiřímu Sovákovi či Vladimíru Menšíkovi. „Dovedl si vymyslet do dialogu zvláštní pohyb nebo čin, kterým dokázal v publiku vyvolat smích. A to je vždy k dobru,“ uvedl Vorlíček. S Labudou počítal do svého připravovaného filmu Zlatovláska, na který stále shání peníze. Podle něj byl Labuda báječný jako kamarád, jako herec i jako člověk.