Čas jako politikum: Obě Koreje sladily hodiny. Kde jinde ještě hodinky ukazují jinak, než by měly?

Sbližování Severní a Jižní Koreje začalo. Po společném summitu obou zemí, který se uskutečnil minulý týden, udělala KLDR první malý, ale významný krůček alespoň k částečnému sjednocení obou národů – srovnala čas. Hodiny v obou částech ostrova tak nyní ukazují stejně. Přestože se to zdá jako maličkost, důležitá veličina času rozdělovala a spojovala národy v historii už několikrát.

Čína

V celé „zemi draka“ mají lidé na hodinkách stejný čas. Přestože podle klasického rozdělení dle rovnoběžek by se Čína nacházela v pěti časových pásmech, rozdíly se v jednotlivých částech země neuplatňují. Tento systém zavedli dle webu Deutsche Welle v zemi v roce 1949 komunisté, kteří tím chtěli ukázat jednotnost země. Protože čas se řídí podle Pekingu, který leží na východě státu, znamená to, že obyvatelé západu musí vstávat za mnohem větší tmy, kdy by pro ně bylo přirozenější ještě spát.

Španělsko

Přestože Španělsko leží v jiném časovém pásmu než Německo, hodiny v obou zemích ukazují stejně. Nebylo tomu tak ale vždycky. Změnu zapříčinil v roce 1940 diktátor Francisco Franco, který tak chtěl ukázat svoji náklonnost k Hitlerovi. Právě z toho důvodu prý Španělé žijí převážně dlouho do noci, protože slunce tam zapadá až mnohem později než jinde.

Nepál

Také hornatá oblast Nepálu měří čas poněkud jinak, než by bylo obvyklé. V zemi je o 15 minut více než v sousedící Indii. Důvod je přitom spíše úsměvný. Vláda chtěla v Nepálcích povzbudit národní hrdost a představu výjimečnosti a časově se odlišit od velkého indického souseda.

Venezuela

Obvyklým časovým pásmům se vymyká i tato jihoamerická země. V roce 2016 nechal venezuelský prezident Nicolas Maduro posunout čas o 30 minut dopředu. Země, kterou paralyzuje už několik let hospodářská krize, v tom vidí způsob, jak ušetřit na elektřině za svícení.

Samoa

Největší časový skok v historii ale zažili obyvatelé tichomořského souostroví Samoa v roce 2011. Země leží na datové hranici, při jejímž překročení je třeba změnit datum. Před 7 lety si zdejší obyvatelé museli čas posunout o 18 hodin dopředu a prakticky tak tehdy ztratili den života. Důvodem přechodu bylo přiblížení se australskému a novozélandskému času. Krok měl napravit rozhodnutí jednoho zdejšího krále, který v 19. století chtěl utužovat vztahy spíše s Amerikou, a proto souostroví posunul přes datovou hranici blíže Americe.