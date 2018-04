Drtivé vymírání zvířat: Kráva může v budoucnu být největším savcem na Zemi. Dožijete se toho?

„Za několik stovek let může být kráva domácí, která váží kolem 900 kilogramů, největším savcem na Zemi,“ píšou vědci podle britského deníku The Independent. Důvodem je podle nich vliv člověka – konkrétně lov, pytláctví ale i dopřávání si jídelníčku plného steaků a dalších masových pokrmů.

Profesorka biologie Univerzity v Novém Mexiku a hlavní autorka studie Felisa Smithová vylučuje, že by za dramatickým vymíráním zvířat, jako jsou sloni nebo nosorožci, stálo globální oteplování. Při změně klimatu – například při začátku doby ledové – se totiž zvířata na změny přirozeně adaptovala. Důvod zániku některých druhů tak byl podle ní jiný.

Když se klima v minulosti změnilo a nebylo pro zvířecí druh nadále vhodné, dalo se stádo do pohybu a začalo se přesouvat jinam, vysvětluje Smithová. Pohyb se však v porovnání s dobou před miliony let výrazně ztížil – do cesty se totiž zvířatům postavili lidé, kteří si kus přírody vzali za svůj a začali se postupně rozrůstat.

Podle vědců navíc člověk nestojí jen za vymíráním zvířat, ale také za změnou podoby a různorodosti druhů, kdy se tělesná hmotnost živočichů postupně snižuje. Například v Severní Americe se tak průměrná hmotnost pozemských savců po příchodu lidí snížila z 98 kilogramů na 7,6.