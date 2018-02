Hitlerova propaganda i vraždící Palestinci. 5 politických ran pro olympijské hry

1936 - Triumf Hitlerovy propagandy v Berlíně

Říká se, že dvojice filmů, které o berlínské letní olympiádě z roku 1936 natočila Leni Riefenstahlová, je tím nejdokonalejším, co vzniklo na poli moderní propagandy. Takové ale byly celé Hitlerovy olympijské hry. Odehrávaly se pouhých pár kilometrů od brutálního koncentračního tábora Sachsenhausen. Z ulic Berlína zmizely tisíce Romů a bezdomovců, kteří byli internováni. Symbolem olympiády se stal černý americký sprinter Jesse Owens na zlatých stupních a obklopený hajlujícími lidmi. To byl ale jenom symbol, který nezměnil nic na tom, že mezinárodní společenství zavřelo obě oči, aby nevidělo hrozivé důsledky rasistické ideologie a ucpalo si nos, aby necítilo pach nemytých těl vězňů ze Sachsenhausenu.

1968 - Černé pěsti v Ciudad de Mexico

Pro Čechoslováky je olympiáda v Mexiku spojená především s fenomenálním úspěchem gymnastky Věry Čáslavské. Oslavy jejího zlata se staly také demonstrací proti okupaci Československa armádami států Varšavského paktu. To ale nebyl jediný politický aspekt mexické letní olympiády. Američtí atleti při hymně zvedali pěsti v černé rukavici, aby upozornili na problém rasismu ve Spojených státech a současně se hlásili k hnutí Černých partnerů. To v USA bojovalo proti rasové diskriminaci způsobem, který se nakonec zvrhnul v násilí a terorismus. Mexická vláda navíc během olympiády tvrdě potlačovala studentské protesty.

1972 - Olympijská myšlenka zemřela v Mnichově

Skoro tři tisíce let platilo, že během olympiády utichnou zbraně. Moderní doba toto prastaré pravidlo začala obcházet. Roku 1972 během letní olympiády v bavorském Mnichově došlo k bezprecedentnímu činu. Palestinci z teroristického hnutí Černé září unesli a zavraždili jedenáct izraelských sportovců. Ničím neospravedlnitelný čin měl dva dopady. Tím prvním bylo výrazné posílení ochrany olympiád, jehož posledním výdobytkem jsou aktuální vojenské a policejní manévry na Korejském poloostrově. Druhým byla izraelská operace Boží hněv. V jejím rámci se teroristé ohrožující Izrael stali terčem smrtících úderů izraelských agentů. Kdosi řekl, že roku 1972 v Mnichově zemřela olympijská myšlenka. Nejspíš měl pravdu.

1980/1984 - Vy nepojedete do Moskvy, vy nepojedete do Los Angeles

Dvojice letních olympiád padla za oběť studené válce. Do Moskvy necestovali „západní” atleti, do Los Angeles zase ti „východní“. Železná opona, kterou v roce 1946 spustil sovětský diktátor od Štětína po Terst, rozdělila i sportovní svět. První polovina osmdesátých let znamenala vůbec nejhorší úpadek novodobého olympionismu. Způsobila ho na jedné straně politická situace, na druhé straně také neskutečný rozmach dopingu. Zejména moskevská olympiáda byla první velkou událostí, na které se ukázala celá generace nadopovaných sportovců a sportovkyň z východního bloku, včetně ikonických vousatých východoněmeckých koulařek.

2008/2014 - Olympionici, diktátorům nazdar!

Letní olympijské hry roku 2008 v Pekingu a 2014 v jihoruském letovisku Soči vyvolaly prudké emoce. Čína v roce 2008 čelila silné kritice ze strany lidskoprávních organizací. Ty poukazovaly na to, že jsou ve více než miliardové zemi systematicky porušována lidská práva, utlačovány menšiny a omezována svoboda vyjádření a tisku. Letní olympijské hry v oblíbeném letním sídle Vladimira Putina zase přišly v době, kdy se celý svět zabýval expanzivní politikou Ruska vůči sousedům, jmenovitě Ukrajině. Přesto se obě sportovní události konaly a ani v Pekingu ani v Soči nebyl znát žádný odpor. Možná proto, že už Hitler v roce 1936 přišel na to, že každý, kdo by mohl narušit vyleštěnou podobu olympiády, se dá celkem jednoduše odstranit.