INFO.CZ posílá balík českým vojákům v Afghánistánu. Přidejte se také a ukažte jim svoji podporu

Care Packages, neboli balíčky péče, se poprvé objevily na konci druhé světové války, když americká vláda umožnila občanům, aby posílali vojákům na frontu podpůrné zásilky s potravinami. Tuto myšlenku podpory do českého prostředí v současnosti uvedl podplukovník Ivo Zelinka. „Poprvé jsem se pokusil tento koncept přenést do českého prostředí na jaře 2016, když byli čeští výsadkáři nasazeni do afghánské provincie Parwan. A jelikož to k mému údivu fungovalo překvapivě dobře, rozhodl jsem se jej použít i pro Jednotku podpory a vlivu, která byla v nedávné době nasazena na výcvik afghánských speciálních sil do provincií Logar, kde jsou chrudimští výsadkáři, a Herát, kde operují prostějovští operátoři speciálních sil,“ vysvětluje pro INFO.CZ Zelinka.

Vojáky potěší dopisy, kresby od dětí, ale i sladkosti

Sám velmi dobře rozumí tomu, jak se vojáci cítí. Na misi v Afghánistánu byl tento chrudimský výsadkář už třikrát. „Balíčky pomoci a dopisy podpory jsou především morální vzpruhou pro vojáky. Je pro ně důležité vědět, že si jejich služby někdo cení a tohle je pro ně doslova hmatatelný způsob, jak se o tom mohou přesvědčit,“ dodává.

Vojáky podle něj velice potěší nejen dopisy a povzbudivé vzkazy, ale i různé drobnosti, které jim mohou připomínat domov. „Radost jim udělají české časopisy, klidně už přečtené, ručně psané dopisy podpory a obrázky od dětí, české filmy nebo sušenky. Jelikož specifikou Jednotky podpory a vlivu v afghánských provinciích Logar a Herát je nasazení na malých základnách bez velkého zabezpečení, tak přijdou vhod i věci jako káva, nebo sušené maso na patroly,“ popisuje Zelinka.

A lidem se jeho nápad evidentně zalíbil. Na facebookových stránkách 43. výsadkového praporu Chrudim pravidelně přibývají fotografie balíčků, které vojákům Češi posílají. Nechybí v nich energetické tyčinky, typické české bonbóny a sušenky, slané pochutiny ale i kresby a malé české vlajky. Rozhodně se ovšem nesmí posílat alkohol a tabákové výrobky, takový balík by neprošel přes celnici.

INFO.CZ posílá balík péče. Přidejte se také

Redakce INFO.CZ se v návaznosti na situaci v Afghánistánu a objevující se názory, zda by nebylo lepší vojáky stáhnout, rozhodla do nápadu také zapojit a podpořit tak české vojáky na zahraničních misích. Redaktoři mezi sebou vybrali peníze, za které nakoupí různé české pochutiny a odešlou balík tak, aby stihl českým vojákům udělat radost ještě do Vánoc.

Přestože vojáci zůstávají v misích i přes svátky, s rodinou se mohou spojit alespoň elektronicky. „Obě základny mají základní připojení na internet, tudíž udržováním kontaktu s domovem je tím výrazně usnadněno. Rovněž telefonické spojení s rodinou je vojákům umožněno. Poštovní spojení zajišťuje polní pošta americké armády,“ dodává Zelinka.

"Vy nás ale zásobujete, pane Karfík 😅".



Je neskutečné, s jakou vervou posíláte balíčky podpory pro české výsadkáře 🇨🇿🗡️ nasazené v 🇦🇫. Sešly se rovnou tři! Katy a Vicky, Bárte, Káťo, jste skvělí!



Díky moc a posílejte dál 👍.#BalíkyProKoubu #XI #XII #XIII pic.twitter.com/PTA5Qi3rU6 — Ivo Zelinka (@IvoZelinka) 22. října 2018

Poslat balíček péče není nijak složité. Je důležité zásilku řádně zabalit a vyhnout se kromě alkoholu a tabáku také potravinám, které podléhají rychlé zkáze, takže různým uzenářským a mléčným výrobkům a podobně. Balík je nutné doručit americké polní poště. Na místo adresy tak napište „svob. Milan Kouba, AOB CZ TF, Camp Dahlke, APO AE, United States of America, 09354“. Jméno svobodníka Kouby z filmu Copak je to za vojáka slouží jako označení pro české vojáky, aby věděli, že jde o balíček péče pro všechny.

Balík stačí poslat jako obyčejnou zásilku do Spojených států, je ovšem nutné na poště kromě podacího lístku vyplnit také celní prohlášení. V USA si zásilku převezme americká polní pošta, která jej přepraví až na místo mise v Afghánistánu. Dárce tak platí pouze poštovné do USA. Balíček putuje na místo určení zhruba měsíc. Detailní pokyny k odeslání najdete také tady.

Obsah balíčku není almužnou, vojáci dostávají za svoji práci plat. Díky dopisům a obrázkům od dětí je to spíše cenná podpora od krajanů, kteří myslí na ty, kteří bojují i za jejich svobodu, byť jsou daleko od domova. Podobná podpora je potěší možná ještě více v situaci, kdy někteří politici začínají mluvit o možnosti stažení českých jednotek.

„Vojáci se na to dívají zejména jako profesionálové mající podrobný vhled do situace v Afghánistánu. Dobře si tedy uvědomují, jaké důsledky by předčasné stažení koaličních sil z Afghánistánu mělo. Na osobní rovině dokázali jednotliví nasazení vojáci svou rozhodnost ani ne tak slovy jako činy. V situacích, kdy dojde ke zranění vojáka v misi, je mu Armádou České republiky standardně nabídnuta repatriace zpět do vlasti na plné zotavení. Ani jeden z vojáků, kteří byli v poslední době lehce zraněni, této možnosti nevyužil. Zejména proto, že si nedokáží představit, že by nechali své kamarády na holičkách,“ přibližuje současný postoj vojáků Zelinka.