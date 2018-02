Jaký je zábavný server Přehraj to? Recenze a zkušenosti uživatelů

Pamatujete si ještě na doby, kdy si člověk musel videa stáhnout, aby se na něj mohl podívat? Tehdy bylo potřeba přemýšlet hodně dopředu, protože stahování trvalo kolikrát i mnoho hodin. Pak jste se na to jednou podívali a nechali to ležet někde v počítači nebo na externím disku, kde jen zbytečně zabíral místo. Stahování bylo neefektivní.

Dnešní doba nám naštěstí nabízí pohodlnější řešení. Videa už dnes stahuje málokdo, všichni jsme zvyklí sledovat je online. Na internetu je spousta webů, kde si můžete pustit staré i nové, nejrůznější pořady a seriály. Mezi takové patří i portál Prehrajto.cz, který jsem si oblíbil.

Konečně sledování bez reklam

Portálů zaměřených na sledování různých videí online je mnoho. Většina z nich vás však spolehlivě otráví všudypřítomnými reklamami. Jsou po celé stránce a ještě jich musíte pět odklikat, abyste si vůbec mohli pustit. Chápu, že na něčem vydělávat musí, ale jsem ten typ člověka, který raději věnuje pár korun a poté se kouká bez reklam.

Pátral jsem po internetu, až jsem našel Přehrajto recenze. Lidé si chválili velký výběr a také možnost vydělávat tím, že budete sami přispívat obsahem. Díky tomu se vám vlastně pokryjí náklady, které zaplatíte za užívání služby. Aspoň já to tímto způsobem praktikuji, takže vlastně sleduji zdarma.

Možnost vyzkoušet na 14 dní zdarma

Noví uživatelé si mohou na Přehrajto pouštět libovolný počet videí 14 dní zcela zdarma. Je to fajn na zkoušku, abyste se podívali, jak všechno funguje. Neregistrovanému uživateli se video sice také spustí, ale může si ho přehrát jen pět minut. Teprve po registraci tedy začnete objevovat všechny výhody neomezeného online přehrávání.

Nejvýhodnější je zaplatit si předplatné na celý rok. Platí se buď SMS zprávou, platební kartou nebo bankovním převodem. Osobně platím přes internet vždy kartou, tady platba probíhá přes systém ePlatba+, který vás přesměruje na bankovnictví vaší banky. Všechno je zabezpečené, citlivé osobní údaje jsou chráněné. Rozhodně se vám nestane, že by vám pak z karty mizely peníze, jak se mnozí lidé bojí. Pokud ale máte strach, můžete zaplatit bankovním převodem. Jen to trvá déle. Účet na Prehrajto.cz se vám zpřístupní až tehdy, když vaše peníze dorazí na bankovní účet poskytovatele.

Ještě je potřeba zmínit, že videa lze po registraci nejen sledovat, ale také stahovat. Hodí se to, například když cestujete někam, kde nebude připojení k internetu. Zapomeňte však na zkušenosti z dob dávno minulých, kdy jste museli na stažení čekat dlouhé hodiny. Rychlost internetu je dnes vyšší, a navíc vám Přehrajto.cz nijak neomezuje stahování, stahujete plnou rychlostí. I díky tomu za sebe mohu říct, že mám s Přehrajto zkušenosti nejlepšího rázu.

Velký výběr a vše je k nalezení

Někdy mířím na Přehrajto s cílem pustit si konkrétní video. Málokdy se mi stane, že bych ho nenašel. Na druhou stranu se na serveru najdou i starší soubory mých oblíbených pořadů, které už v televizi dávno neběží. Každý si zde přijde na své.

Občas sem zamířím jen tak bez konkrétní představy, co si chci vlastně pustit. Někdy se podívám do záložky „Právě sledované uživateli“ a inspiruji se tam. Když si náhodný video pustím a nelíbí se mi, prostě jej zastavím a jdu hledat dál. Počet videí, které si můžete pustit, není nijak omezený.

Stručně a jednoduše, kdybych vám měl povídat o Přehrajto, názory budou pozitivní. Velmi se mi líbí skutečnost, že to, co zaplatím, si na portálu také vydělám. Vhodné by bylo zmínit rovněž velký výběr souboru, aktuálně jich je na serveru přes 1 800 000. Lepší alternativu jsem ještě nenašel.

Roman Vavřinec, spokojený uživatel portálu