Kuriózní případ z Číny: Pár zemřel při autonehodě, za čtyři roky se jim narodilo dítě

Náhradní matce v Číně se narodilo dítě čtyři roky poté, co jeho rodiče zemřeli při dopravní nehodě. O ojedinělém případu informovala BBC s odkazem na čínská média. Zesnulý pár si nechal zmrazit několik embryí, protože doufal, že by mohl mít dítě prostřednictvím umělého oplodnění. Po nehodě se do případu vložili rodiče manželů a začali bojovat za to, aby jim bylo dovoleno embrya použít. Právní bitvu nakonec vyhráli.