Ledové krásky s názvem Habbakuk: Projekt, který měl zásadně zvrátit průběh druhé světové války

V roce 1942 začal excentrický vynálezce Geoffrey Pyke přemýšlet nad tím, jak vylepšit a zároveň zabezpečit britské letadlové lodě proti nacistickým ponorkám. Při úvahách o vhodných materiálech ho napadlo, že by mohl využít arktické ledovce a loď „vestavět“ do nich. „Pyke byl přesvědčený, že led, coby nový strategický materiál, může Britům pomoci vyhrát válku. A Churchill byl ochoten na toto téma diskutovat,“ říká pro CNN profesorka Susan Langleyová, která se projektem Habbakuk dlouhodobě zabývá.

Samotná realizace se ale samozřejmě neobešla bez problémů, jedním z nich byla výška ledovce. „Pokud chcete, aby letadlo z lodi odstartovalo, musí být odletová rampa alespoň 15 metrů nad vodní hladinou. Ledovce jsou ale z 90 procent ponořené ve vodě, tudíž by bylo nutné mít ledový blok, který by sahal až do hloubky 150 metrů,“ podotýká Langleyová. Tání ledovce by navíc způsobovalo rotaci, což představovalo další neřešitelný problém.

Pyke se proto rozhodl, že ledovou loď postaví sám. Plavidlo mělo mít 600 metrů do délky a 90 metrů do šířky, vejít se na něj mělo na 200 stíhaček Spitfire a 100 stíhacích bombardérů Mosquito a dosahovat mělo rychlosti 7 uzlů za hodinu. Stavba prototypu ale kvůli nevyhovujícím klimatickým podmínkám nemohla probíhat v Británii, výzkum se tak přesunul do Kanady.

Už na počátku roku 1943 vybudoval tým malou loď ze dřeva, dehtu, chladicího systému a masivních kusů ledu. Podle Langleyové loď vypadal spíše jako „velká krabice od bot v ohromné kostce ledu.“ Loď sice fungovala, ale pro potřeby námořnictva byla konstrukce zcela nedostačující. Tvůrci zavrhli i možnost, že by ledový plášť vytvořili z takzvaného pykeretu, tedy zmrzlé směsi vody s malým obsahem dřevěných pilin.

V polovině roku 1943 se celý projekt začal pomalu ale jistě potápět. Spojenci začali přemýšlet na tím, že pro ně bude výhodné postavit trvalou základnu na Islandu, což potřebu letadlových lodí eliminuje. Proti hovořil i vývoj nových typů letadel s delším doletem a navíc se válka začala obracet v neprospěch nacistického Německa.

„Projekt životaschopný byl, ale určitě ne v takovém měřítku, jaké si představoval Churchill,“ dodala Langleyová s tím, že vrak prototypu je stále na dně jezera Patricia. Není ale vůbec jednoduché se s němu dostat. Jezero samo o sobě leží vysoko v horách a potápěči jsou vystavení většímu riziku takzvané dekompresní nemoci a samotný vrak navíc leží v poměrně špatném terénu.