Legendární seriál Sex ve městě slaví 20 let od premiéry. Jako první si všiml fenoménu singles

Carrie Bradshawová ví hodně o sexu a nebojí se zeptat! Tak zní motto amerického kultovního seriálu z produkce kabelové televize HBO o půvabné novinářce a jejích třech kamarádkách, který se na konci 90. let stal celosvětovým hitem a posbíral desítky cen. Kulturní fenomén Sexu ve městě zasáhl mnohé - od módy až po klasiku, jakou je koktejl Cosmopolitan. Dnes je to 20 let od premiéry prvního dílu.