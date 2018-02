Lezkyně v Himálaji o vlásek unikla smrti: Umírajícího kolegu nechala osudu, vlastní boty zahodila

Dvojice se na náročný výstup vydala 20. ledna. O pět dní později se oba lezci neúspěšně pokusili zdolat samotný vrchol 8126 metrů vysoké hory. Pak se věci rychle začaly obracet od špatných k ještě horším.

Dvojice nedokázala sestoupit na svoji základnu a Mackiewiczův stav se začal náhle a rychle zhoršovat. Postěžoval si kolegyni, že nic nevidí. „Nepoužil masku, protože ten den bylo mlhavo, a než přišel večer, měl sněžnou slepotu,“ vzpomíná lezkyně.

Pákistánské hoře Nanga Parbat se přezdívá hora zabiják. Než byla totiž v roce 1953 pokořena, při pokusu o její zdolání zemřelo 30 horolezců.

Zatímco pokračovali v náročném sestupu, držel se jí kolem ramen a začínal mít potíže s dýcháním. „Strhnul si ochranu, kterou měl přes pusu, a začal mrznout,“ vzpomíná Elisabeth. „Jeho nos zbělal, potom ruce, nohy...“ pokračuje.

Noc chtěli provizorně přežít schoulení v trhlině, ale Tomaszova kondice se nezadržitelně stávala fatální. Elisabeth novinářům popisovala, jak mu začala z pusy téct krev. To byl zjevně příznak pokročilé fáze akutní horské nemoci, která vzniká ve velkých nadmořských výškách vlivem nedostatku kyslíku. Způsobuje v krajním případě otok plic nebo mozku a smrt.

Elisabeth v tu chvíli měla před očima, co ji samotnou mohlo už brzy čekat. Akutní horská nemoc se u ní v té době projevovala halucinacemi. Z nemocnice teď s omrzlými prsty vzpomíná, jak se rozhodla sundat si v mrazu boty.

Vyslala nouzové volání a vydala se nalehko dolů do 6000 metrů nad mořem, kde doufala v rychlou záchranu. Partnera musela nechat za sebou. „Nebylo to rozhodnutí, které bych udělala. Padlo to na mě.“

Vytoužená záchrana ovšem nepřicházela. Revolová musela chtě nechtě zkusit přežít další noc. Bez stanu a bez bot, které – jak zpětně popisuje – „odevzdala“ v halucinacích domnělé postavě, která jí na horském svahu dala horký čaj.

Revolová dokázala zázrakem přežít do příletu záchranářů. Promáčená a promrzlá. 28. ledna ji našel elitní polský horolezecký tým, který byl na nedalekém vrcholu K2. Následoval převoz do nemocnice v Islámábádu, do Švýcarska a nakonec přes francouzskou hranici.

Teď lezkyně v péči lékařů čeká na verdikt ohledně amputací. Může přijít o ruce i levou nohu. Přese všechny hrůzné zážitky se ale nehodlá vzdát snu o lezení. „Potřebuji ho,“ říká.