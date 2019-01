„Luďan je debil, ale ať má tah na bránu.“ Hofmann ze seriálu Most! řekl, jak zasáhl do scénáře

Seriál České televize Most! slaví u diváků úspěch. K vybroušení scénáře přispěli i sami herci. Vyšlo najevo, že například hlavní hrdina Luďan měl původně být trochu jiný. Prozradil to jeho představitel Martin Hofmann.

Nad nabídkou zahrát si Luďka, Hofmann prý dlouho nepřemýšlel, protože se mu scénář zamlouval. Ovšem přece jen něco mu nesedělo. „Petra Kolečka obdivuju. Na druhou stranu jsem se vymezil vůči určité ukňouranosti a povolenosti té postavy. Přál jsem si a prosil jsem, aby byl trochu víc aktivní, ať je to klidně větší slon v porcelánu, ale ať má tah na bránu, byť špatně. Ale ať není pasivní,“ vysvětloval Hofmann v rozhovoru na Dvojce Českého rozhlasu s tím, že dosáhl svého.

„Kluci mi to umožnili, ještě na tom pracovali, a když jsem dostal poslední verzi scénáře, tak už jsem se opravdu jen těšil,“ přiznal herec svůj zásah do scénáře, který mu tvůrci odsouhlasili. „On je tak trochu debil, takže by mohl být oblíbený,“ říká o své roli v seriálu Hoffman, který má prý sám chuť věnovat se psaní a stvořit nějaký projekt například pro divadlo. Jenže mu chybí čas. Kromě Mostu se také už roky objevuje v nekonečné Ulici coby Jarda Hejl, kromě toho večery tráví především hraním v divadle a ve zbytku času se věnuje rodině a svým dvěma dětem.

Více si přečtěte na webu Blesk.cz.

Praha je v haj*lu. Peníze za Blanku se prožerou za rok, rozhoduje se o pitomostech, říká Bém