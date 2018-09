Mobil pro prvňáka? Určitě ne kvůli tomu, že ho mají ostatní děti, radí expertka

Děti většinou chtějí to, co mají jejich kamarádi a spolužáci. Se začátkem školního roku proto řada rodičů řeší otázku, zda svým ratolestem, které se letos chystají do první třídy, pořídit mobilní telefon. Podle odbornice by ale měli zvážit důvody, proč mobil vůbec pořizovat, a rozhodně se neřídit pouze tím, že ho do školy budou pravděpodobně nosit ostatní děti.