Musk poprvé vyšle do vesmíru nejsilnější raketu dneška, Tesla má obíhat kolem Slunce

Nejsilnější raketový nosič současnosti – Falcon Heavy americké soukromé společnosti SpaceX Elona Muska – by měl dnes poprvé odstartovat do vesmíru. Musk opakovaně varoval, že se první let nemusí zdařit, pokud bude ale úspěšný, vynese raketa do kosmu Muskův elektromobil Tesla Roadster s postavou hvězdného muže Starmana.