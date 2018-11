Muž, který měl sloužit jako dozorce v koncentračním táboře, trestu unikne. Tvrdí, že jen hlídal mosty

Pětadevadesátiletý Jakiv Palij, který údajně působil během druhé světové války jako dozorce v nacistickém koncentračním táboře Trawniki na území dnešního východního Polska, zůstane bez trestu. S odvoláním na německé státní zastupitelství o v sobotu informoval server Spiegel Online. Palije, který od konce 40. let minulého století žil v USA, americké úřady do Německa vydaly letos v srpnu.

Německé úřady Palije vyšetřovaly kvůli podezření z podílu na holokaustu. V roce 2016 ale státní zastupitelství ve Würzburgu stíhání v jeho nepřítomnosti pro nedostatek důkazů zastavilo. USA přesto 95letého muže letos v červnu deportovaly do Německa.

Ústřední rada Židů po příletu Palije do Německa požadovala, aby prokuratura své rozhodnutí o zastavení stíhání zrušila. Státní zastupitelství dnes ale na dotaz časopisu Spiegel uvedlo, že k tomu neshledalo důvod. "Zkoumání všech poznatků, které byly sděleny nebo vyšly najevo v souvislosti s osobou obviněného či jeho příjezdem do Německa, nezavdalo ve skutkové, ani právní rovině příčinu, abychom upustili od zastavení řízení," uvedl mluvčí prokuratury.

Někdejší člen jednotek SS Palij během druhé světové válce údajně sloužil jako dozorce v koncentračním táboře Trawniki a podílel se na vyvražďování Židů. On sám tvrdí, že střežil pouze ulice a mosty, nikoli samotný tábor. Po válce Palij tajil svou minulost a imigračním úřadům ve Spojených státech tvrdil, že je bývalý zemědělec a dělník v továrně. V roce 2003 mu nicméně soud odňal americké občanství a o rok později nařídil jeho deportaci. Žádná země jej ho nechtěla přijmout, a muž tak dál žil až do letošního srpna v New Yorku.

V trawnickém táboře bylo 3. listopadu 1943 postříleno na 6000 židovských mužů, žen a dětí. Byl to jeden z největších jednorázových masakrů v rámci holokaustu.