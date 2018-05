Na americký trh míří zbraň maskovaná za mobil. Novinka jitří emoce, přeživší masakrů pozvedají hlas

Do Národní střelecké asociace (NRA), která novou zbraň propaguje, se nyní na svém twitteru ostře pustila i Jaclyn Corinová, která je jednou z přeživších nedávné střelby na střední škole v Parklandu, při které zemřelo 17 lidí. Asociace, jejíž propagační materiály opakovaně využívají lidských figurantů v roli terčů, podle ní „posiluje dojem, že střelba do lidí je běžná“. Podobnost zbraně s telefonem pak podle ní zvyšuje riziko, že příslušníci ochranných jednotek budou jako nebezpečného vyhodnocovat každého, kdo bude „vypadat“ jako že by u sebe mohl mít zbraň.

„Produkt nabízí svým maximálním krytím skvělou příležitost k sebeobraně,“ uvádí se na stránkách NRA. „Její obrys nebude připomínat pistoli, přesto ji však lze v okamžiku vytáhnout a použít,“ popisuje údajné přednosti zboží a láká i na to, že svým vlastníkům zbraň „umožní nestát se obětí“. O komentář ke twitterové reakci Jaclyn Corinové požádal firmu americký týdeník Newsweek, odpovědi se však nedočkal.

Na novinku, která dosud není v Evropě k dostání, už zareagoval i český military sektor. Na webu vybaven.cz přináší článek, v němž potenciální rizika zbraně zpochybňuje. Podle autorů článku je dostatečnou prevencí „zapojení selského rozumu“, například v situaci policejní kontroly. „Pokud nemáte dost rozumu, nebudete poslouchat policistu a strkat ruce tam, kam nemáte, tak vás může zastřelit (…),“ píše se v článku, který zároveň vyhodnocuje Ideal Conceal jako „vychytávku pro chlubení kamarádům“, která by však „při tréninku ani sebeobraně příliš nepotěšila“.