Nocleženky nebo loď Hermes. Noční mrazy nastupují, jak pomoci lidem bez domova?

Nocleženka při Armádě spásy pomáhá i letos lidem bez domova, kteří jsou v chladných zimních měsících ohroženi víc než jindy. Projekt, do kterého se může prostřednictvím darů zapojit každý, umožňuje těm, kdo jsou na ulici, strávit chladnou noc v teple. Mnohdy to je otázka života a smrti.

Nocleženka

Díky projektu Nocleženka mohou lidé během zimy pomoci těm, kteří nemají střechu nad hlavou. Zakoupením poukazu v hodnotě 100 Kč zajistí přístřeší přímo člověku, který pomoc potřebuje. V rámci noclehu, který zajišťuje Armáda spásy, pak lidé s poukazem mohou využít umývárnu a dostanou teplý nápoj a polévku.

„V současné době jsou do projektu Nocleženky zapojené skoro všechny noclehárny Armády spásy a to Praha, Brno, Karlovy Vary, Ostrava, Krnov, Opava, Šumperk, Jirkov a Havířov. Zakoupené Nocleženky spravedlivě rozdělujeme do jednotlivých měst podle počtu lůžek,” píše se na oficiálních stránkách projektu.

V minulé zimní sezoně dárci zakoupili 30 000 těchto poukázek, v předminulé sezoně zhruba 6500. Darovaná nocleženka se v noclehárně vytiskne a dostane ji sociální pracovník, který ji předá člověku v nouzi. Každá poukázka má své číslo. Dárce se tak může dozvědět, že za jeho poukaz někdo potřebný přespal v zařízení Armády spásy.

Lidem bez domova lze pomoci i jinak. Kromě darování teplého oblečení nebo spacáků Červenému kříži, Armádě spásy nebo jiným spolkům, které lidem bez domova pomáhají, se mohou lidé zapojit například i do projektu Stůl pro jednoho na kterém se podílí organizace NADĚJE a Praha 2. Ten ve vybraných provozovnách zajišťuje potřebným teplé jídlo.

Loď Hermes

Od roku 2007 lidem bez domova v Praze pomáhá loď Hermes, kterou provozuje Centra sociálních služeb. Za poplatek 20 Kč za noc mohou lidé kromě lůžka využít služeb sociálního pracovníka, právníka, psychologa nebo lékaře. Loď je otevřená každý den od 19 do 7 hodin ráno a využít ji může každý, komu už bylo 18 let, je střízlivý a prokáže se platným dokladem totožnosti.