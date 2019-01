O tomhle mladíkovi ještě uslyšíte! Kdo je Luďanův syn Tonda ze seriálu Most!?

Má sny a ambice stát se hercem, ale že úspěch přijde tak brzo, to mladík Filip František Červenka (18) nečekal. Jeho jméno jste dosud neslyšeli? Věřte, že jeho tvář rozhodně znáte. Jde o Tondu ze seriálu Most!, syna věčného průšviháře Luďana.

Filip František Červenka je rodilý Pražák a jako malý kluk se k herectví moc nepřiblížil. Vyzkoušel si jen pár castingů do reklam. Po základní škole se ale rozhodl si svůj sen splnit a přihlásit se na Pražskou konzervatoř.

Vyšlo to, dnes je Filip studentem 3. ročníku a za rok ho čeká maturita. Než přišel úspěch v seriálu ČT Most!, objevil se ve filmu Filipa Renče (53) Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Tam ale díru do světa neudělal.

Osud svých studentů vzala do rukou až jejich profesorka už v prvním ročníku, která neváhala a všechny kluky ze třídy doslova dovlekla na casting České televize na Kavčí hory. Červenka prošel kamerovými zkouškami a mezi ostatními spolužáky zazářil.

Tvůrci Jan Prušinovský (39) a Petr Kolečko (34) ho pak obsadili do role Tondy, jehož dějová linka se nyní začne nejspíš pořádně vyvíjet. Vypadá to totiž, že se rozhodl přidat ke skupině skinheadů. Přítomnost slavných herců jako Martina Hofmanna (40), Jitky Čvančarové (40) či Eriky Stárkové (34) pro něj byla obrovským přínosem.