Pohotová prodavačka se zbraní i zmizelá Míša. 5 kriminálních případů, které letos otřásly Českem

Zmizení Míši Muzikářové

Třináctiletá Míša zmizela v Ústí nad Labem cestou do školy 11. ledna. Od té doby ji nikdo neviděl. Neobjevila se ani žádná stopa, která by napověděla, kde by Míša mohla být. Mezi hlavní podezřelé od počátku patřil přítel Míšiny matky Otakar S. Dívka se ho prý bála a muž měl obtěžovat i její kamarádku. Přestože policie Otakara několikrát vyslechla, nezjistila nic, co by je přivedlo k místu, kde by se měla Míša nacházet. Otakar navíc několik dnů po Míšině zmizení spáchal sebevraždu. Vyšetřovatelé prověřovali i dívčinu matku, kterou obvinili kvůli fotografiím na sociální síti z propagace nacismu, a dostala podmínečný trest. Policisté v září případ odložili. Jediným podezřelým dle nich zůstává Otakar S., který už ale nikdy možné okolnosti zmizení neobjasní.

Dvě dívky, které skočily pod vlak v Mlékojedech

8. dubna ochromila lidská tragédie nejen obyvatele Mlékojed na Mělnicku, ale i celý národ. Dvě patnáctileté dívky pravděpodobně dobrovolně skočily pod projíždějící vlak, který je zabil. Stále ovšem není jasné, zda šlo o jejich záměr, nebo nešťastnou náhodu. Svědci uvedli, že děvčata šla vlaku vstříc ruku v ruce. V květnu pak skočila pod vlak v Mlékojedech další dívka, několik dní po ní ve stejných místech souprava srazila 23letého mladíka, který také zraněním podlehl. V souvislosti s podezřelými úmrtími se spekulovalo o tom, zda se oběti nějakým způsobem nezapojily do nebezpečné hry nazývané Modrá velryba, která postupnými kroky navádí mladé lidi k sebevraždě.

Česká oběť terorismu v Egyptě

Čechy zaskočila také smrt 36leté ženy, kterou pobodal terorista na dovolené v egyptské Hurghadě. Útok se uskutečnil 14. července, když na soukromou pláž hotelu připlaval mladý Egypťan, který na turisty zaútočil nožem. Dvě Němky zraněním podlehly ihned, Češku záchranáři transportovali do nemocnice. Nejdříve se její zranění nezdála vážná a objevovaly se zprávy o poranění nohou. Útočník ale ženu pobodal na zádech, a přestože se její stav zpočátku zlepšoval, situace se několik dnů od útoku otočila a žena 27. července zemřela. Stala se tak čtvrtou českou obětí terorismu

Pohotová prodavačka, která zneškodnila lupiče

Násilná smrt je vždy tragédií, někdy ovšem neexistuje jiné řešení. 24. července se o tom přesvědčila prodavačka v obchodu se zbraněmi v centru Prahy. Ji a jejího kolegu začal nožem ohrožovat lupič. Žena neváhala a útočníka postřelila. Muž později zemřel v nemocnici. Policie čin kvalifikovala jako nutnou sebeobranu a ženu nijak nepotrestala.

Mrtvý ve vlaku do Adamova

Jako zápletka z pera Agathy Christie vypadal případ, který se odehrál v září u Brna. Přímo v jedoucím vlaku zastřelil útočník 38letého muže přímo mezi ostatními cestujícími. Ti záchrannou brzdou soupravu zastavili, vrah ale z vagonu uprchl a pokusil se ujet protijedoucím vlakem. Policie ho ale po několika desítkách minut zadržela. Vyšetřovatelé následně zjistili, že oba muži se znali, užívali drogy a žili na okraji společnosti.