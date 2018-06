Poslední rozloučení se Stephenem Hawkingem. Geniální fyzik byl uložen ve Westminsteru

Mezi ostatky velkých britských vědců Charlese Darwina a Isaaka Newtona byla dnes uložena urna s popelem britského fyzika Stephena Hawkinga během pietního obřadu v londýnském Westminsterském opatství. Na smuteční obřad dorazila vedle vědcových blízkých a některých veřejných osobností i tisícovka hostů z více než stovky zemí světa. S obřadem je spojeno odvysílání Hawkingova poselství do vesmíru. Hawking, považovaný za nejvýraznějšího teoretického fyzika současnosti, zemřel ve věku 76 let letos v březnu.

V zaplněné historické budově opatství v centru Londýna, kde spočívají ostatky významných postav britské historie, proneslo smuteční řeč několik osobností spjatých s Hawkingovým životem. Byli mezi nimi astronaut Tom Peake, královský astronom Martin Rees, vědcův spolupracovník a nositel Nobelovy ceny Kip Thorne a herec Benedict Cumberbatch, který Hawkinga ztvárnil ve filmu. Během obřadu se na Hawkingovu počest rozezněly zvony gotického chrámu opatství.

Součástí obřadu bylo i vyslání Hawkingova poselství, zakomponovaného do hudby řeckého skladatele Vangelise, do vesmíru. Podle vědcovy rodiny je ze satelitu Evropské vesmírné agentury namířeno k nejbližší černé díře s označením 1A 0620-00, která je od Země vzdálena 3500 světelných let. Právě výzkum černých děr byl stěžejním tématem Hawkingovy vědecké kariéry.

„Je to poselství míru a naděje, o jednotě a naší nutnosti žít na této planetě ve společné harmonii,“ uvedla Hawkingova dcera Lucy.

Kromě Hawkingových nejbližších a některých britských politiků a dalších veřejných osobností na dnešní obřad dorazila tisícovka lidí vybraných z více než 25.000 zájemců, kteří se o pozvánky přihlásili na stránkách Hawkingovy nadace.

Hawkingovi ve vědecké činnosti, ve které se vedle černých děr zaměřil na vznik vesmíru či velký třesk, nezabránila ani neurodegenerativní choroba, kvůli které byl upoután na invalidní vozík. Své znalosti předával i široké veřejnosti, vysoce ceněná je především jeho populárně vědecká publikace Stručná historie času.