Přesně před třiceti lety zemřel Pavel Wonka. Poslední politický vězeň v Československu, který zemřel za mřížemi, měl tragický osud. Do vězení se dostal především proto, že se snažil poukázat na absurditu komunistického režimu, který znemožňoval svobodné volby. Ačkoli mu bylo teprve 35 let, po několika dnech ve vazební věznici 26. dubna 1988 zemřel. Jeho smrt byla o to tragičtější, že těsně před zatčením vyřizoval dokumenty potřebné k vystěhování do Západního Německa, které mu komunisté údajně měli umožnit. Wonku navíc do vazby uvrhla soudkyně, která stále soudí. Za jeho předčasnou smrt nebyl dodnes nikdo potrestán.

„Wonkův životní osud ukázal, že údajné proměny v sovětském bloku a v Československu označované jako Glasnosť ve skutečnosti nijak neměnily totalitní podstatu komunistického systému. Jeho příběh je důkazem, jak během několika dní může člověk, který nastoupí do vězení, velmi odporným způsobem zemřít,“ vysvětluje historik Petr Blažek. Oficiálním důvodem úmrtí byla dle lékařů plicní embolie. Ta pravděpodobně úzce souvisela s již delší dobu zhoršeným zdravotním stavem Wonky, který opakovaně držel protestní hladovku kvůli svým odsouzením, ale také s podmínkami věznění.

Chtěl kandidovat ve volbách, skončil ve vězení

Vrchlabský rodák se režimu nejviditelněji vzepřel v roce 1986, když se společně se svým bratrem Jiřím pokusil kandidovat do Národního shromáždění. „Napsali si tehdy svůj vlastní volební program a oznámili kandidaturu na základě volebního zákona, který umožňoval kandidaturu nezávislých kandidátů. Myslím, že Wonkové tímto způsobem chtěli otestovat možnosti tehdejšího systému a ukázali, že svobodné volby jsou nemožné,“ vysvětluje Blažek. Oba bratři následně skončili ve vazbě. Jiří byl odsouzen za pobuřování k ročnímu vězení, Pavlovi soudce udělil trest 21 měsíců nepodmíněně za hanobení ČSSR, hanlivé výrazy o KSČ a urážky čelných představitelů ČSSR a SSSR.

Pavel Wonka s trestem nesouhlasil. Jeho odvolání bylo ale neúspěšné, zahájil proto hladovku, kvůli které shodil více než 20 kilo. I přesto si trest odseděl až do konce a na svobodu vyšel v únoru 1988. To byl už ve velmi špatném zdravotním stavu a začal zařizovat potřebné dokumenty nutné k vystěhování do Západního Německa, které mu údajně režim měl umožnit. Přímo při tom jej ale opět zadržela policie.

Wonka se měl po absolvování trestu podrobit ochrannému dohledu a pravidelně se tři roky po propuštění hlásit na služebně SNB ve Vrchlabí, což nedělal. Právě, když se 5. dubna 1988 dostavil kvůli vystěhování do Německa na okresní vojenskou správu v Trutnově, byl kvůli neplnění dohledu zadržen. Soudkyně Marcela Horváthová na něj uvalila vazbu. K soudu se dostavil zesláblý Wonka na kolečkovém křesle. Horváthová ho přesto odsoudila k 5měsíčnímu trestu za maření výkonu úředního rozhodnutí. Wonka se odvolal, výsledku se ale už nedočkal. Zemřel ve vazbě o šest dnů později.

Vinu necítím, tvrdí po letech soudkyně

„Za osud Pavla Wonky nesou zodpovědnost stovky osob, včetně dozorců ve vězeních, těch, kteří ho vyslýchali a vinu nese i vězeňský lékař Radim Peka a soudkyně Marcela Horváthová. Nikdo ale nebyl potrestán. Osud Pavla Wonky tak jen dokazuje naše velké limity ve vyrovnávání se s komunistickými zločiny,“ dodává Blažek. Soudkyně Horváthová, která poslala Wonku i přes jeho zhoršený zdravotní stav za mříže, navíc stále soudí u Okresního soudu v Trutnově.

„Žádnou vinu necítím,“ uvedla v listopadu 2011 Horváthová v rozhovoru pro server Trutnovinky. Své tehdejší postupy považuje za správné a snahy o její odvolání, které inicioval i Wonkův bratr Jiří, považuje za bezpředmětné a ke svému odchodu nevidí důvod. V rozhovoru se odvolává také na posouzení vězeňského lékaře Radima Peka, který ji ujistil, že obviněný je schopen zúčastnit se soudu. Podle některých ale právě zanedbání lékařské péče smrt Wonky ještě uspíšilo.

Komunismus v Československuautor: Info.cz

Wonka chtěl spolupracovat, tvrdili při vyšetřování příslušníci StB

Po roce 1989 byly následně všechny rozsudky nad Pavlem Wonkou zrušeny. Byla také ustavena vyšetřovací komise zřízená Českou národní radou, která měla prověřit okolnosti Wonkovy smrti. Právě v té době se začala objevovat první svědectví, která se snažila Wonkovu disidentskou minulost zpochybnit. Přicházeli s nimi ale především bývalí služebníci režimu. Při vyšetřování bývalý příslušník StB Zdeněk Špulák předal této komisi závazek ke spolupráci s StB, který měl Wonka podepsat. „Na základě této dokumentace a několika dalších svědků napsali novináři Lidových novin Milan Vybulka a Petra Procházková článek, ve kterém se snažili zpochybnit Wonkovu roli odkazem na jeho výbušné chování a charakter. Tuto interpretaci potom rozvinula Libuše Rudinská ve svém dokumentu Pavel Wonka se zavazuje. Mně se na obou zpracováních nelíbí skutečnost, že se odkazují na svědectví příslušníků Státní bezpečnosti, kteří se sami podíleli na represi vůči Pavlu Wonkovi. Právě Zdeněk Špulák byl ale za uvěznění Wonky dokonce odměněn,“ dodává Blažek.

Wonkův údajný závazek ke spolupráci s tajnou policí navíc nebyl uchován v archivu, ale přišel s ním bývalý příslušník StB v situaci, kdy byl sám vyšetřován z možného podílu na Wonkově smrti. Blažek nepopírá, že disident mohl v roce 1983 podobné vztahy navázat, spolupracovníkem StB ale nebyl. Nedokládají to ani záznamy ve archivních svazcích.

Wonka napsal stovky stížností na praktiky režimu. Po Husákovi chtěl, aby rezignoval

„Nikdy nebyl veden v kategorii tajných spolupracovníků, ale jako kandidát tajné spolupráce. Pokusy o získání Wonky ke spolupráci evidentně nebyly úspěšné, protože za další půlrok byl už odsouzen. Takových hraničních případů, kdy byli lidé získáváni ke spolupráci a třeba podepsali i závazek a nakonec neudávali, bylo více. StB to často vyhodnotila tak, že jejich snaha byla třeba jen předstíraným zájmem, která neodrážela jejich skutečný záměr,“ vysvětluje historik. Wonkovo hrdinství navíc letos v únoru potvrdilo ministerstvo obrany, které jemu a jeho bratrovi vydalo osvědčení pro účastníky protikomunistického odboje.

Z Wonkovy činnosti se navíc uchovalo mnoho stížností, kterými se snažil upozorňovat na absurdní nařízení i nevhodné podmínky věznění. „Zachovaly se stovky jeho žádostí a stížností nejrůznějším institucím včetně výzvy Gustávu Husákovi, aby rezignoval. Zachované dokumenty podávají také širší obraz tehdejšího vězeňského systému. Je to o to pozoruhodnější, že jde o dílo člověka, který byl právním laikem a svou pílí přispěl k tomu, že ukázal zločinný systém, ve kterém se tehdy žilo. Pavel Wonka to dělal po svém. Choval se způsobem, který mohl někdo kritizovat, ale myslím, že poslední čtyři roky svého života vyvíjel neuvěřitelnou aktivitu, která je hodná úcty,“ dodává Blažek.