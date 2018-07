Před 40 lety se narodila Louise Brownová, první dítě ze zkumavky

Angličanka Louise Brownová, která se narodila před půlnocí 25. července 1978, je první člověk na světě počatý mimo tělo matky. O její narození se zasloužili embryolog Robert Edwards s gynekologem Patrickem Steptoem, kteří použili metodu in vitro (IVF), tedy mimotělní oplodnění vajíčka. Paní Lesley Brownové, jež se devět let marně pokoušela otěhotnět, odebrali vajíčko, oplodnili je se spermiemi manžela Johna a embryo vložili do dělohy.