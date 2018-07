Prezident nechtěl urovnat aféru hotovostí, tvrdí Trumpův právník

Osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Rudolph Giuliani odmítá, že by jeho klient na tajně pořízené nahrávce hovořil o platbě v hotovosti jako možnosti, jak se vypořádat s kauzou někdejší modelky z Playboye Karen McDougalové. Ta tvrdí, že s Trumpem prožila milostný poměr v době, kdy mu jeho žena Melania porodila syna Barrona. Nahrávku v roce 2016 krátce před volbami pořídil Trumpův bývalý právník Michael Cohen.

Cohenův právní zástupce Lanny Davis záznam poskytl televizi CNN, která ho odvysílala. Televize nicméně upozornila na to, že nahrávka je nekvalitní a v kritický moment není Trumpovi dobře rozumět.

Cohen tehdy Trumpovi řekl, že bude nutné vyřešit financování. Na to se Trump zeptal, jaké financování. „Budeme muset zaplatit,“ odpověděl Cohen. Poté opět hovoří Trump a je slyšet, jak říká zaplaťte hotově, na což právník odpovídá ne. Giuliani ale tvrdí, že Trump Cohenovi naopak řekl, aby neplatil v hotovosti. Ze záznamu je sice patrné, že Trump před pasáží o hotovosti ještě něco řekl, ale kvůli šumu není slyšet, co přesně to bylo.

Podle Giulianiho Trump platbu v hotovosti odmítl a naznačovat něco jiného je podle něj směšné. Dodal, že netuší, zda Cohen uvažoval nad platbou na ruku, Trump o takové možnosti podle něj nikdy neuvažoval.

O existenci nahrávky minulý týden informoval deník The New York Times (NYT) s tím, že zvukový záznam získal při razii u Cohena Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Trump následně pořízení záznamu označil za neslýchané a možná nezákonné.

McDougalová uzavřela před prezidentskými volbami v srpnu 2016 dohodu s bulvárním deníkem National Enquirer, jemuž za 150.000 dolarů (3,3 milionu korun) slíbila exkluzivitu na svůj zhruba roční románek s Trumpem. Materiál ale nikdy nevyšel a vydavatelství, jehož šéfem je Trumpův přítel David Pecker, tvrdí, že příběh McDougalové nezveřejnilo, protože její tvrzení považuje za nevěrohodné.

Cohen se následně pokoušel práva na příběh koupit, k transakci ale podle Giulianiho nedošlo. Giuliani také řekl, že prezident dal Cohenovi pokyn, aby v případě finanční transakce vypsal šek místo předání hotovosti, aby byl převod zdokumentován.

Skandál je pro Trumpa nepříjemný, protože pokud by se ukázalo, že případné prostředky na odkoupení práv čerpal z volebních účtů, byl by to trestný čin.

McDougalová není jediná, kdo tvrdí, že měla s ženatým Trumpem poměr. Stejné obvinění vznesla i pornoherečka Stephanie Cliffordová známá pod jménem Stormy Daniels. Ta tvrdí, že jí Cohen v říjnu 2016 zaplatil 130.000 dolarů, aby veřejně nemluvila o sexuálním styku s Trumpem. Prezident odmítá, že by s Cliffordovou spal.