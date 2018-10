Projekt Canapé představuje v rámci Designbloku na pět desítek prémiových značek v prostorách Obecního dvora

Pražský Josefov ožil moderním designem. V rámci 20. ročníku populárního Designbloku začal v areálu Obecního dvora unikátní projekt Canapé by Soffa. Návštěvníci mají denně od 25. října do 8. listopadu od 10:00 do 21:00 jedinečnou příležitost prohlédnout si nově zrekonstruovaný projekt, ve kterém své produkty a díla představuje na pět desítek česko-slovenských i mezinárodních značek z oblasti designu, umění a módy. Na jednom místě jsou tak k vidění brandy jako Konsepti, Bomma, Stopka, Electrolux, Gravelli, Haenke, Hermès, Ligne Roset, Modernista, Praguekabinet, Ravak, Rückl či USSPA.