První soudruh a vítězství socialismu v Československu. O osudu Novotného rozhodl Chruščov

Novotný se vyhoupl do čela stranického aparátu v nejtemnějších dobách čistek a procesů padesátých let. A stranickému aparátu dával i po svém zvolení prezidentem jednoznačně přednost. Na Hrad prý chodil úřadovat třikrát týdně, v pondělí, ve středu a v pátek dopoledne. Za svůj hlavní štáb jednoznačně považoval ÚV KSČ a prezidentskou funkci bral spíše jako „vedlejšák“.

Soudruh prezident

Historik Jiří Pernes napsal v knize Takoví nám vládli, že se Gottwald stejně jako Zápotocký „nechal oslovovat pane prezidente, teprve za Novotného došlo k ‚soudruhování‘.“ Novotný byl označován nejprve jako první tajemník a až na druhém místě jako prezident republiky. Když někam jela československá delegace, vždy s titulaturou ‚stranická a vládní delegace a on se nechal také označovat jako soudruh prezident‘.

Ostatně, za Novotného, v roce 1960, byla přijata nová československá ústava, jež slavnostně vyhlašovala vítězství socialismu a formálně kodifikovala vedoucí úlohu KSČ. K Novotného dobru připočtěme, že po ní následovala velkorysá amnestie politických vězňů. Pokud jde o pravomoci prezidenta, pro Novotného éru je příznačné to, že nová ústava zkrátila jeho funkční období ze sedmi na pět let a tak to zůstalo do dnešních dnů.

