Rekordních 41,1 stupně a možná stovky obětí: Japonsko svírá extrémní horko, mění už i plány na olympiádu

V období mezi červencem a zářím v Japonsku končí desetitisíce lidí v nemocnici kvůli úžehu nebo úpalu a stovky jich zemřou. Jen od začátku letošního července podle CNN zemřelo nejméně 44 lidí, teploty se totiž držely kolem 38 stupňů Celsia.

Podle odhadů společnosti AccuWeather se ale oběti navzdory poměrně nízkému oficiálnímu číslu můžou nakonec počítat na stovky. A olympijské hry se budou konat právě v nejteplejším období roku, tedy od 24. července do 9. srpna 2020.

„Japonsko není první zemí, kde se budou konat olympijské hry za podmínek mimořádného vedra,“ řekl agentuře AFP viceprezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) John Coates. „Ve srovnání s minulými olympijskými hrami to budou hry za tvrdších podmínek, pokud jde o vedro,“ soudí naopak profesor urbanistiky na Tokijské univerzitě Makoto Jokohari.

V roce 1964 se z téhož důvodu konaly v Tokiu olympijské hry až v říjnu. Tehdy však nebyly takové techniky jako dnes, namítají pořadatelé.

„Sporty, které vzbuzují nejvíce znepokojení, jsou ty, které se budou odehrávat mimo stadion,“ vysvětluje hlavní ředitel plánování strategie organizátorského výboru pro olympijské hry v Tokiu Tecuo Egawa. Maraton, jachting, kanoistika a golf se budou konat za zvláštních opatření jak pro sportovce, tak pro publikum.

Tokijská radnice a pořadatelé her oznámili opatření, jako jsou zvláštní oděvy absorbující sluneční paprsky či mobilní rozprašovače podél trasy maratonu. Jinde budou trasy pokryty povrchem schopným absorbovat dešťovou vodu, která se bude při stoupající teplotě odpařovat, aby ochlazovala vzduch. I když pořadatelé předpokládají, že ve městě bude 116 kilometrů zvláštních tras, podle expertů to nestačí.

„Bude třeba naplánovat maraton brzy ráno, aby se sportovci vyhnuli vedru, jako jsme to udělali na předchozích olympijských hrách,“ říká Coates. Běh tak začne o půl hodiny dříve, v sedm hodin ráno. „Sportovci poběží za nebezpečných podmínek, zvláště v posledním úseku trasy před císařským palácem, kde není vůbec žádný stín,“ upozorňuje profesor Jokohari z Tokijské univerzity. Je škoda, že jeho názor nebyl vyslyšen, ačkoli je poradcem pořadatelského výboru her. Podle něho by měla být trasa změněna nebo dokonce přemístěna na sever země, kde je více stínu a únosnější teploty, dodává AFP.

„Budeme mít stany zastiňující prostor před vchody a chceme omezit na 20 minut dobu čekání ve frontách,“ dodává podobu dalších opatření Egawa. „Budou zde velké ventilátory, klimatizované zóny pro poskytování první pomoci a odpočinková zařízení,“ dodává.

Pořadatelé připravují také opatření k omezení stresu, který ztěžuje dýchání a zvyšuje rizika přehřátí. „Představujeme si, že bychom pořádali menší představení a zábavu, z nichž některé by mohly zčásti spočívat v tom, že na diváky bude rozprašována voda,“ říká Egawa.

Letní vedra jsou pro Tokio velkým problémem kvůli nedostatečnému proudění vzduchu a nedostatku zeleně. Teplota v metropoli za poslední století vzrostla o tři stupně, zatímco ve světě to je v průměru 0,7 stupně Celsia.