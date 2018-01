Rodina při požáru přišla o ročního syna. Mareš jí teď poslal půl milionu

Moderátora Leoše Mareše zpráva o shořelé hájence a tragických následků jejích majitelů hluboce zasáhla.

„Hezký den, včera jsem viděla příběh rodiny, které shořel vysněný dům u lesa (což není to nejhorší) otec ve vážném stavu po amputaci nohy a malý roční chlapec bohužel zemřel… Zasáhlo mě to a obdivuji ženu za její statečnost a ráda bych pomohla alespoň tím, že dám vědět lidem, kteří jako já o tom nevěděli a chtěli by rodině přispět, protože momentálně ta rodina v nesnázích nemá NIC… díky za ně,“ zmínila se na sociální síti jistá žena.

A Mareš dlouho neváhal a zoufalé rodině poslal téměř půl milionu korun. Tedy přesně tolik, kolik lidí ho na Instagramu sleduje. Takový byl totiž nápad jeho nadace.

